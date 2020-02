Konzert mit Jasmin Tabatabai: Entspannend und sehr jazzig

Plus Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai kommt mit dem David Klein Quintett nach Landsberg. Ein Musikabend, der beruhigt und gleichzeitig fesselt.

Der Schweizer David Klein durfte die Schauspielerin Jasmin Tabatabai bereits einmal 2015 im Landsberger Stadttheater begleiten. Diesmal kam der Saxofonist mit seinem Quartett und hatte einige neue wie alte Songs mit dabei. Bei einem Lied wird es fast meditativ.

Tabatabai ist als Schauspielerin in der ZDF-Serie „Letzte Spur Berlin“ dabei, ihr Gesangsdebüt gab sie in dem Film „Bandits“ zusammen mit Katja Riemann und Nicolette Krebitz und bewies bei ihrem Auftritt in Landsberg, dass sie sehr vertraut mit diesen unglaublich präsenten Musikern ist. Da ist jede Nuance abgesprochen und jeder Ton stimmt. Egal, ob nun Songs von Reinhard May oder Cole Porter auf dem Programm stehen.

Text und Musik stammen von Georg Kreisler

Dieses Vertrauen mit der Band ist in jedem Takt zu spüren – und zwar schon gleich zu Beginn beim Eröffnungslied. „Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist“ ist da zu hören, und so heißt auch das zweite gemeinsame Album der deutsch-iranischen Tabatabai und ihrem Musikpartner David Klein. Text und Musik stammen vom Kabarettisten Georg Kreisler, den Klein gut kannte. Der Text ist ungewöhnlich für den sonst sehr für schwarzen Humor bekannten Kreisler. Traurig, ein wenig resignierend, nur gegen Ende merkt man wieder Kreislers Spaß am Provozieren. In Reinhard Meys „Aller guten Dinge sind drei“ merkt man der dreifachen Mutter Tabatabai die Erfahrung auf diesem Gebiet an. Und der Familienalltag wird von Mey auch genial einfach wie drastisch beschrieben. „Mey ist ein Genie“ sagt Tabatabai zu diesen Liedern.

Alles wirkt ähnlich, fast gleich

Auch sonst ist das Programm vielseitig. Ein Song aus „Die Legende von Paul und Paula“ mit Text von Ulrich Pelzdorf oder Kurt Weills „Youkali“. Hier singt die Tabatabai ein Lied über ein utopisches Land, in dem alle geachtet und frei sein könnten. Angesichts der politischen Entwicklung der vergangenen Jahre, angesichts von Flüchtlingsströmen in Europa ein Lied, das aktueller nicht sein könnte. All das ist jedoch (bis auf Reinhard Mey) sehr weich und soft anzuhören – und das ist auch das Manko des Programms. Durch die Bearbeitung wirkt alles ähnlich, fast gleich, und das ist auf Dauer dann beinahe ein wenig zu ruhig.

Doch Tabatabai fesselt ihr Publikum auch, wenn man sich auf diese ruhigen und jazzigen Bearbeitungen einlässt. Ihr persisches Lied wirkt an diesem Abend fast meditativ. Und David Kleins Song „Eine Frau“ war auch 2015 mit im Programm und hier – wie auch bei vielen anderen Songs – sind es die Solo-Auftritte der Musiker, die an diesem Jazzabend immer wieder für spontanen Applaus sorgen. Und die Sängerin erzählt überzeugend, dass eine Frau nicht in jedem Fall unbedingt einen Mann braucht.

Eine angenehme, rauchige und klare Stimme

Ein ruhiger Abend mit entspannender Musik, genau das also, was die Zuschauer nach einer anstrengenden und spannenden Snowdance-Filmwoche brauchen. Die Band – Olaf Polziehn (Piano), Davide Petrocca (Bass), Hans Dekker (Drums) und natürlich David Klein am Saxofon – ist hervorragend besetzt, spielt alles aus und lässt Tabatabai aber immer Platz für ihre sehr angenehme, rauchige und klare Stimme. Sie tanzt sich bei den Soli ihrer Musiker durchs Programm oder führt freundlich-charmant von einem Song zum anderen. Ein gelungener Abschluss und in Sachen Klein und Tabatabai auch eine Familienzusammenführung. Tabatabai hatte ihre beiden Schwestern mit dabei und die Mutter von David Klein war ebenfalls im Publikum.

