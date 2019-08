vor 20 Min.

Koreanische Kunst und Badebändchen beim Dießener Markt

16 Dießener Werkstätten und drei Gastaussteller präsentierten sich.

Von Uschi Nagl

Der Dießener Kunsthandwerkermarkt war wieder Anziehungspunkt für jeden, der die neuesten Arbeiten aus den Ateliers und Werkstätten der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) bewundern wollte.

16 Mitglieder und drei Gastaussteller beteiligten sich. Junge Akzente setzte das Keramiker-Duo Bokyung Kim und Minsoo Lee, das erstmals als Gastaussteller dabei war. Seit einem Jahr betreiben die beiden koreanischen Meisterschüler ein Keramik- und Lifestylestudio in Dießen. Einfarbig, mit markanten Liniendekoren oder zarten, geometrischen Mustern, in schlichten Formen und perfekten Proportionen knüpfen die puristischen Arbeiten an koreanische Traditionen und stehen zugleich für moderne Formensprache.

Ein ganz besonderes Badebändchen

Den Zeitgeist traf Goldschmiedin Birgit Meyer mit dem Verkauf einer „Licence to Swim“ in Gestalt von Badebändchen, die sie aus dem Greifenberger Warmbad gerettet hat. Nachdem auch am Ammersee darüber diskutiert wird, ob, wann und wo man zukünftig im See schwimmen darf, liegt für Birgit Meyer die Lösung auf der Hand - das Schwimmbadbändchen fürs Handgelenk als Dauerbadekarte. Allerdings nicht wie einst mit Schlüssel und Schranknummer, sondern mit individueller Prägung auf kleinen Metallplättchen am Bändchen und in limitierter Auflage. Eines der noch vorhandenen 100 roten und blauen Nylon-Bändchen konnte Heiner Putzier aus Weilheim ergattern. Anstatt einer Schranknummer steht „Mut“ auf dem Messingplättchen.

Großer Andrang beim Schmiedemeister

Goldschmiedin Adelheid Helm arbeitet mit Goldgranulat, dass sich in „mobilen Schmuckstücken“, zum Beispiel Broschen, auf vorgegebenen Bahnen frei bewegen kann und sich so, durch die Bewegung beim Tragen, immer wieder neu formiert. Retrodesign und zugleich Hingucker auf dem gedeckten Tisch sind Helms Salzstreuer aus Flaschenhälsen, die mit handgefertigten und edel gestalteten Streuern aus Silber verschlossen werden.

Ein handgeschmiedetes Nashorn

Großer Andrang herrschte bei Schmiedemeister Walter Spensberger. Sein schmiedeeisernes Figurenrepertoire bereicherten neben Eulen, Schmetterlingen, Kamel und Esel auch ein handgeschmiedetes Nashorn mit vielen liebevollen Details, und ein Elefant. Auch im gehobenen Möbelsegment ist Spensberger tätig. Seinen Stehtischen aus Eisen verleiht eine runde Keramiktischplatte aus der Werkstatt Hudler das gewisse Etwas.

Ein großer Kräuterbuschen, wie sie an Maria Himmelfahrt im Marienmünster geweiht werden, schmückte den Stand der Keramikwerkstatt Loesche, wo es Porzellanunikate zu bewundern gab. In Anspielung auf die berühmten Fayenceeulen aus dem 15. und 16. Jahrhundert werden in der Werkstatt auch Eulen auf der Töpferscheibe gedreht, modelliert und bemalt oder glasiert. Neu im Programm sind hübsche kleine Eulen, mit einer besonders wertvollen Goldglasur. Wer sich sattgesehen und eingekauft hatte, konnte sich vor dem ADK-Pavillon an regionalen Produkten statt essen. Barista Rudi Gleissl brühte frischen Kaffee zu selbst gebackenen Kuchen von Tochter Julia. Herzhaftes gab es bei der Fischerei Gastl und der Metzgerei Rieß.

Themen Folgen