Kosten für zweistöckigen Container-Kindergarten in Utting laufen davon

Der Umbau und die Sanierung des Kindergartens auf der Ludwigshöhe in Utting wird ein Millionenprojekt. Kopfzerbrechen bereitet momentan unter anderem das Containerprovisorium, das deswegen für ein Jahr benötigt wird.

Von Frauke Vangierdegom

Der Kindergarten Zur Ludwigshöhe in Utting muss saniert und umgebaut werden (LT berichtete). Für die Zeit des Umbaus will die Gemeinde auf dem Grundstück ein Containerprovisorium errichten, in dem die Kinder weiter betreut werden können. Doch eine zweigeschossige Containerlösung, wie sie vom Architekturbüro Spengler favorisiert worden war, ist jetzt vom Tisch. Eine neue Planung muss her.

Der Grund: 750.000 Euro Miete für ein Jahr müsste die Gemeinde aufbringen, würde die bislang vorgesehene zweigeschossige Bauweise umgesetzt. Zu teuer, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung feststellte. „Für das Geld könnten wir ja was bauen“, so der Tenor im Gremium.

Die Anforderungen an den Brandschutz sind sehr hoch

Vorgesehen war, auf dem Grundstück Container mit einer Länge von 30 Metern, einer Breite von knapp 15 Metern und einer Höhe von gut fünf Metern aufzustellen. Auf der Ostseite sollte ein Treppenaufgang mit den Maßen von rund fünf mal drei Metern angebaut werden und auf der Westseite ein weiterer Treppenaufgang als Fluchtweg.

Geschäftsstellenleiter Florian Zarbo erläutert dem Landsberger Tagblatt auf Nachfrage: „Würden die doppelstöckigen Container als Büros genutzt, gäbe es keine derart hohen Anforderungen an den Brandschutz, wie das jetzt der Fall ist.“ Sobald Kinder in solchen Gebäudeprovisorien betreut werden, müsse beispielsweise ein ganz besonderer Dämmschaum verwendet werden. Bislang war man in Utting von Kosten für die doppelstöckige Containerlösung ausgegangen, die bei maximal einer halben Million Euro liegen. Genutzt werden sollten die Container, die Platz bieten müssten für 100 bis 120 Kinder, rund ein Jahr.

Die kleine Turnhalle könnte dem Rotstift zum Opfer fallen

Jetzt also müssen neue Pläne her, die so schnell als möglich sowohl im Uttinger Rathaus als auch im Landratsamt geprüft werden. „Es wird alles komprimierter werden“, erläutert Zarbo. Die Herausforderung liege darin, dass die abgespeckte Variante immer noch den Standards entsprechen müsse, die Maßstab seien für die Betreuung von Kindern.

In der bisherigen Planung war beispielsweise eine kleine Turnhalle vorgesehen, die jetzt vermutlich ganz oder teilweise dem Rotstift zum Opfer fallen wird. Auch wird überlegt, einzelne Räume mit Doppelfunktionen zu belegen.

Läuft alles nach Plan, sollen die Container im Frühjahr 2021 aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Dann könne mit den Arbeiten im Kindergarten Zur Ludwigshöhe begonnen werden.

Der Uttinger Kindergarten an der Ludwigshöhe ist komplett ausgelastet. Die Gemeinde braucht dringend weitere Betreuungsplätze. Pläne für einen Anbau gibt es bereits. Bild: Architekturbüro Spengler

Rund ein Jahr soll die Sanierung samt Umbau dauern. Konkret steht die energetische Sanierung des südlichsten der drei bestehenden Gebäude an, der Mittelbau soll einem Neubau für eine Kinderkrippe weichen. Innerhalb des Kindergartens Zur Ludwigshöhe sollen die Wegeverbindungen neu geordnet werden, sodass das Personal effizienter arbeiten kann. Die Geschosse im Neubau werden neu erschlossen, die bestehenden Treppenhäuser bleiben erhalten. Toiletten sollen künftig vom Garten aus erreichbar sein und auf der Ostseite des Gebäudes sind zwei Notrutschen vorgesehen.

Die Sanierung und Erweiterung sind ein Millionenprojekt

Sanierungsmaßnahmen stehen bei den Wasserleitungen an und auch die Toiletten sollen erneuert werden. Notwendig ist laut Planer auch die Sanierung des Dachs und auch die Dämmung der Häuser. Das älteste stammt aus den 1960er-Jahren. Die Kosten für Sanierung und Umbau waren im Sommer auf insgesamt gut drei Millionen Euro beziffert worden. Dazu kommen noch die Containerkosten.

In der nächsten Gemeinderatssitzung, am 29. Oktober, soll den Gemeinderatsmitgliedern die neue Planung für eine Containerlösung zur Abstimmung vorgelegt werden.

