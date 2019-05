20:11 Uhr

Kratzerkeller: Der Bauausschuss wagt sich in den Landsberger Untergrund

Weit unten: Der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats bei seinem Ortstermin im Kratzerkeller, hier in einem Teil, in dem später Heizöl gelagert wurde.

Bei einem abenteuerlichen Ortstermin geht es um den Denkmalschutz. Und der Investor präsentiert eine weitere Nutzungsidee.

Von Gerald Modlinger

In den Landsberger Untergrund hat sich am Mittwochnachmittag der Bauausschuss des Stadtrats begeben. Ein Ortstermin führte die Stadträte zum Kratzerkeller und dessen Bierkeller. Denn diese unterirdischen Bauwerke aus der Zeit von 1825 bis 1937 stehen unter Denkmalschutz – ein Umstand, der mit darüber entscheidet, wie das Gelände an der Katharinenstraße bebaut werden kann. Dazu präsentierte Investor Jürgen Kriegel vier Planvarianten, nach denen der Gastronomiekomplex neu genutzt werden könnte. Der Kratzerkeller steht seit Sommer 2017 leer.

Neben dem ersten Konzept, das dem Stadtrat im Herbst 2017 präsentiert worden war, – einem Mix aus Gastronomie, Biergarten und Wohnungen – legte der Unternehmer jetzt auch eine Variante mit reinem Wohnungsbau vor. Eine solche hatte er bereits in der Stadtratssitzung im Februar ins Spiel gebracht. Dazu kamen zwei weitere Entwürfe, die einen Hotelbau beinhalteten. Vertieft setzten sich die Stadträte mit alledem nicht auseinander. Aber zumindest wurden die Planzeichnungen, die auf einer Bank in den ehemaligen Gasträumen ausgebreitet waren, eifrig fotografiert. Entscheidungen zu dem Thema standen nicht auf der Tagesordnung der Bauausschusssitzung.

Denkmalschutz besteht nur für die unterirdischen Bauten

Der eigentliche Grund für den Ortstermin war, eine Expertise des Landesamts für Denkmalpflege zu bekommen. Diese gab der für den Landkreis und die Stadt zuständige Gebietsreferent Dr. Thomas Hermann. Er stellte zunächst klar, dass der Denkmalschutz nur für die unterirdischen Keller greife. Das Gastronomiegebäude habe nicht mehr genug schutzwürdige historische Substanz, machte Hermann deutlich: „Das wurde im Innern zu sehr verändert.“ Die unterirdischen Bauwerke seien jedoch ein bedeutendes Zeugnis des früheren Brauwesens in Landsberg.

1825/26 wurden die Keller errichtet, Ende des 19. Jahrhunderts erweitert und die jüngsten Bauteile wurden in den 1930er-Jahren in Form einer Preußischen Kappendecke errichtet, erklärte Hermann. Entsprechend unterschiedlich bewertete der Denkmalschützer die Erhaltungswürdigkeit. Die Eisenlager der Kappendecke seien stark korrodiert. Diese Decke so zu erneuern, dass sie gleichzeitig als Bodenplatte für eine Neubebauung dienen könnte, hielt Hermann für einen „vertretbaren Eingriff“.

Taschenlampe und warme Kleidung waren von Vorteil

Der Abstieg in die Bierkeller durch eine enge Wendeltreppe gestaltete sich für die Stadträte und einige interessierte Bürger anschließend durchaus abenteuerlich. Man war auf das Licht der mitgebrachten Taschenlampen und Handys angewiesen, um einen Eindruck von den großen unterirdischen Lagerhallen, über denen einst Kastanien für Schatten sorgten, zu bekommen. Ansonsten stand war es stockdunkel. Von Vorteil war angesichts der frischen Temperaturen auch, sich warm angezogen zu haben.

Außer gemauerten oder betonierten Wänden und Decken und Luftschächten war freilich im Halbdunkel nicht viel zu sehen. In einem im späten 19. Jahrhundert errichteten Keller erinnerte der Geruch noch daran, dass nach dem Bier Heizöl gelagert wurde. Im Übrigen sah es dort aber so aus, als ob die Keller schon lange nicht mehr genutzt wurden.

