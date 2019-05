vor 35 Min.

Kratzerkeller: Was sagt der Denkmalschutz?

Wie geht es weiter mit dem ehemaligen Kratzerkeller in Landsberg?

Plus Das seit Monaten umstrittene Projekt an der Katharinenstraße in Landsberg beschäftigt den Bauausschuss. Dieses Mal ist auch ein Vertreter des Landesamts für Denkmalpflege dabei.

Von Gerald Modlinger

Nächste Runde in der Debatte um den Kratzerkeller in Landsberg: Bei einem am Mittwochnachmittag stattfindenden Ortstermin des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses auf dem Gelände des ehemaligen Bierkellers und Gasthauses soll es um den Denkmalschutz gehen. Denn eine Neubebauung muss auch den Erhalt der ehemaligen Bierkeller berücksichtigen. Die Denkmalschutzfrage dürfte auch mitentscheidend sein, welche Bebauungsvariante realisiert werden könnte. Im Stadtrat wird das Thema seit vielen Monaten kontrovers diskutiert.

Zunächst hatte der neue Eigentümer des Geländes im Herbst 2017 schon ein grundsätzliches Ja des Stadtrats erhalten. Das Gremium hatte damals zugestimmt, einen Bebauungsplan mit dem Ziel aufzustellen, dort neben Gastronomie und Biergarten Wohnungen zu errichten. Als sich die Planung dann konkretisierte, kam es zu keinen weiteren Entscheidungen mehr. Zuletzt ging der Stadtrat im Februar ohne Beschlussfassung zu diesem Thema auseinander. Lesen Sie dazu: Kratzerkeller: Der Investor will seine Pläne ändern Die Interessenslagen im Stadtrat gehen ziemlich auseinander. Da ist auf der einen Seite etwa Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU), der an dieser Stelle der Katharinenvorstadt auch künftig nicht nur eine „seelenlose“ Wohnbebauung haben möchte, sondern auch eine Gastronomie, die es dort bis vor zwei Jahren gab. Diesen Wunsch erfüllten die bisherigen Planungen des Investors auch. Allerdings sahen diese ebenso ein zweites Wohngebäude im südlichen Teil des rund 3500 Quadratmeter großen Grundstücks und eine Tiefgarage vor. In der Nachbarschaft gibt es Bedenken gegen das Projekt Eine solche Verdichtung ließ in der Nachbarschaft nicht nur Sorgen über eine stärkere Verschattung aufkommen, auch im Stadtrat regten sich Stimmen gegen die geplante intensivere Bebauung. Zudem wurden Befürchtungen geäußert, die Grundstücksausfahrt auf die Katharinenstraße könnte insbesondere Radfahrer gefährden. Ein weiterer Kritikpunkt war das über der Gaststätte geplante Boarding House (für Kurzzeitwohnen). Daraufhin machte der Investor in der Stadtratssitzung im Februar ein ganz neues Angebot: Sein Unternehmen würde eigentlich am liebsten die Gastronomie ganz weglassen und nur Wohnungen bauen. Wenn es der Denkmalschutz zuließe, das Kellergewölbe zu beseitigen, sei es auch denkbar, zwei Stockwerke höher zu bauen. Dann könnte auf das Nebengebäude verzichtet werden.

