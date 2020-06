05.06.2020

Kreativität in den Wohnheimen

So wird Menschen mit Behinderung geholfen

Wenn es nach Matthias B. ginge, wäre ganz schnell Schluss mit Corona – und zwar „am liebsten heute schon!“. Denn er und seine acht Kollegen im Wohnheim 8 der Lebenshilfe in Seestall hatten laut Pressemitteilung so viele Sehnsüchte: die Schwester besuchen, die Mama umarmen, in der Eisdiele sitzen, schwimmen gehen. Mit viel Engagement und Kreativität gelang es den Betreuern, den Menschen mit Behinderungen durch die Zeit der strengen Ausgangsbeschränkungen zu helfen. Doch sie mahnen auch jetzt noch zur Vorsicht. Das geht aus einer Pressemitteilung der Lebenshilfe hervor.

Die Bewohner in Seestall wünschten sich schon bald nach Beginn des Lockdowns, dass Corona sie nicht mehr im Wohnheim festhielte. Um die Zeit der Beschränkungen nachvollziehen zu können, bastelten sie eine „Corona-Kette“ mit einem Papierring für jeden Tag ohne Werkstatt und Ausflüge. Bis heute reihen sich schon 73 Kettenglieder aneinander.

Nicht nur der Wunsch nach Nähe, Ausgang und Besuchen war groß, die Bewohner sehnten sich laut Pressemitteilung auch danach, endlich wieder in die Werkstatt fahren zu können. Dieser Tage soll es so weit sein, Besuche sind schon seit gut zwei Wochen erlaubt. Allerdings nur unter strengen Hygienemaßnahmen. „Wir verstehen die Sehnsucht der Bewohner, doch müssen wir an deren Gesundheit denken“, betont die stellvertretende Wohnheimleiterin Jasmin Knabel.

Inzwischen versuchen die Betreuer, den Alltag so gut wie möglich beizubehalten, um den Bewohnern Sicherheit zu vermitteln. Dazu kam viel Neues durch Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Lebenshilfe, die in den Wohnheimen aushalfen. Sie unternahmen mit den Bewohnern kleine Radtouren und Spaziergänge, spielten mit ihnen Federball oder Tischfußball. Einige Bewohner entdeckten ihre Kreativität neu und malten sehr viel.

Im Wohnheim7 in Landsberg entstanden so bunte Deko-Artikel für den Garten und selbst gestrickte Schals. Außerdem pflanzten die Bewohner dort Gemüse an, unternahmen Radtouren oder begannen, eine Fremdsprache zu lernen. Gewöhnungsbedürftig war für viele Bewohner der Mund-Nasen-Schutz, den die Betreuer tragen. Besonders freuten sich die Seestaller, dass sie den 40. Geburtstag eines Bewohners im Wohnheim feiern konnten – und dass sie dank der Mitbewohner und Betreuer nie alleine waren.

In der Seniorenwohngruppe am Eulenweg bedauerten alle acht Bewohner die Einschränkungen durch das Virus sehr. Hans S. zum Beispiel liebt die Botengänge für die Verwaltung, die er normalerweise dreimal pro Woche ausführt. „Jetzt kann ich das nicht mehr. Das finde ich gar nicht gut, es hat mir viel Spaß gemacht“, sagte er. Die Bewohner unterstützten sich gegenseitig, wenn einer von ihnen wegen der Maßnahmen einmal besonders traurig war. Einigen von ihnen fiel vor allem die Zeit schwer, in der sie ihre Eltern nicht besuchen konnten. (lt)

