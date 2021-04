Kreis Landsberg: Der Corona-Inzidenzwert schießt nach oben

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Landsberg 52 neue Corona-Fälle. Ab Freitag greift die Notbremse.

Im Landkreis Landsberg hat sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert von Mittwoch auf Donnerstag stark erhöht: 52 neue Corona-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen. Ab Freitag müssen sich die Bürger im Landkreis auf stärkere Einschränkungen einstellen.

Lag der Inzidenzwert am Mittwoch für den Landkreis Landsberg noch bei 126,3, so wird er am Donnerstag vom RKI mit 153,8 angegeben. Der Inzidenz-Wert sagt aus, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner infiziert haben beziehungsweise positiv getestet wurden. Bereits seit Montag liegt der Wert damit im Landkreis über 100 und das bedeutet, dass ab Freitag wieder die Notbremse greift.

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Landsberg seit Beginn der Pandemie hat sich inzwischen auf 3584 erhöht, weitere Todesfälle sind bislang nicht dazugekommen. Im Landkreis sind seit Ausbruch der Pandemie 63 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Positiv getestet und deshalb in Quarantäne befinden sich nach Angaben des Landratsamts 234 Personen, als Kontaktperson 1 müssen weitere 362 Personen zu Hause bleiben. Im Klinikum Landsberg werden aktuell neun Covid-19-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Bislang wurden im Landkreis 17.243 Erstimpfungen durchgeführt, teilt das Landratsamt mit, auch die zweite Impfung haben 7128 Personen erhalten (Stand 15. April).

Die Notbremse greift zum zweiten Mal

Ab Freitag gelten im Landkreis wieder stärkere Einschränkungen, da der Landkreis - wie schon Anfang April - die Notbremse zieht. Unter anderem gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Nur in begründeten Fällen, etwa zur Ausübung beruflicher Tätigkeiten, bei medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfällen und zur Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen, darf in dieser Zeit die Wohnung verlassen werden. Treffen sind ab Freitag nur mehr mit einer Person, die nicht dem eigenen Hausstand angehört, erlaubt, auch im Sport gilt diese Regelung.

Auch Click&Meet ist unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt

Viele Geschäfte müssen dann auch wieder schließen. Wobei für diese je nach Voraussetzungen Click&Collect, aber auch Click&Meet zulässig ist. Für Click&Meet ist ein negativer Corona-Test notwendig, teilt das Landratsamt mit. Dabei darf der POC-Antigentest oder Selbsttest nicht älter als 24 Stunden und der PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. „Das Ergebnis eines Selbsttests kann nach gegenwärtigem Stand nur dann als nachgewiesen anerkannt werden, wenn dieser vor Ort unter Aufsicht vorgenommen wurde“, heißt es weiter in der Mitteilung des Landratsamts.

Geöffnet bleiben dürfen unter anderem Lebensmittelgeschäfte inklusive Direktvermarktung, Optiker, Kfz- und Fahrradwerkstätten oder Apotheken und Reformhäuser. Die Dienstleistungen der Friseure sowie im hygienisch oder pflegerisch erforderlichen Umfang die nicht medizinische Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege dürfen weiter angeboten werden, teilt das Landratsamt mit. (lt)

Lesen Sie dazu auch: