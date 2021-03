05:55 Uhr

Kreis Landsberg: Kaum Neuinfektionen trotz steigender Tests

In den vergangenen Tagen wurden im Testzentrum des Landkreises in Penzing zahlreiche Schnell- und PCR-Tests durchgeführt.

Derzeit ist im Testzentrum in Penzing viel los. Am Klinikum in Landsberg wird das Personal getestet. Und der Corona-Inzidenzwert sinkt trotzdem.

Von Thomas Wunder

Der Andrang im Testzentrum in Penzing ist groß. In den vergangenen Tagen haben sich deutlich mehr Menschen auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts auf das Coronavirus testen lassen als in den Wochen zuvor. Vor allem Schüler und Lehrer hätten von dem kostenlosen Testangebot Gebrauch gemacht, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Zeitung. Positiv sei, dass die Zahl der Neuinfektionen dennoch auf niedrigem Niveau bleibe. Woran das liegen könnte.

Am Montag wurden laut Landratsamt rund 80 Schnelltests und über 300 PCR-Tests in Penzing durchgeführt. Normal seien zuletzt 50 Schnell- und etwa 120 PCR-Tests gewesen. Das Ergebnis der Tests am Montag: zwei Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Insgesamt vermeldet die Statistik am Dienstag sechs neue Fälle. Mittlerweile seien seit Beginn der Pandemie insgesamt 3096 Personen im Landkreis Landsberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der angibt, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat, sank von 39,9 am Montag auf 35,7 am Dienstag. Der viertbeste Wert in ganz Bayern.

Strenge Kontaktverfolgung im Landkreis Landsberg

Wolfgang Müller führt den niedrigen Inzidenzwert unter anderem auf die strenge Kontaktverfolgung im Landkreis zurück. Dr. Manuel Müller-Hahl und die Mitarbeiter des Contact-Tracing-Teams würden so schnell wie möglich Kontaktpersonen von positiv Infizierten ausfindig machen und wenn notwendig, weitere Tests durchführen. Derzeit befänden sich 82 Landkreisbürger in Quarantäne, die positiv getestet wurden, und weitere 278, die als Kontaktperson gelten.

Auch an den Schulen in Bayern soll getestet werden. Wie Pressesprecher Müller sagt, sind mittlerweile 8500 Schnelltests im Landkreis eingetroffen, die der Freistaat für die Schulen zur Verfügung stellt. „Es sollen aber noch viel mehr kommen“, schließlich gelte es allein rund 12.000 Schüler mindestens ein Mal pro Woche zu testen. In Sachen Schnelltests kann das Landratsamt zudem vermelden, dass mittlerweile 24 Apotheken im Landkreis Landsberg solche Tests anbieten.

Am Klinikum in Landsberg finden weitere Reihentests des Personals statt. Bild: Thorsten Jordan

Intensiv getestet wird nach wie vor auch im Klinikum. Am Dienstag fand ein Reihentest unter den Mitarbeitern statt. Bei Tests in der vergangenen Woche sind nach Informationen unserer Zeitung drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Wir haben noch keinen Normalbetrieb“, sagt Pressesprecherin Regina Miller auf Nachfrage. Nach wie vor würden keine planbaren Operationen durchgeführt. Im Klinikum werden derzeit neun Covid-19-Patienten behandelt. Ein Patient liegt auf der Intensivstation und wird beatmet.

Aktuelle Zahlen gab es am Dienstag aus dem Impfzentrum. Demnach wurden im Landkreis bislang 9711 Erstimpfungen und 3603 Zweitimpfungen durchgeführt. Vor einer Woche waren es 7614 Erst- und 3195 Zweitimpfungen.

