vor 57 Min.

Kreis Landsberg: Massiver Stromausfall am Ammersee-Westufer

Am Samstagnachmittag sind viele Haushalte am Ammersee-Westufer ohne Strom. Was der Betreiber des Stromnetzes sagt.

Von Frauke Vangierdegom

Nichts geht mehr am Ammersee-Westufer, zumindest nichts mehr, was Strom benötigt. Denn gegen 16.30 Uhr fiel am Ammersee-Westufer sowie südlich des Sees der Strom aus. Unsere Zeitung hat nach der Ursache gefragt. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Vo der Bayernwerk AG, die in diesem Bereich für die Stromversorgung zuständig ist, hieß es auf LT-Nachfrage nur: "Ein 110-kV-Schalter hat ausgelöst und für den Stromausfall gesorgt." Mehr könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden. Augenzeuge berichtet von einem lauten Knall Ein Augenzeuge, der im Bereich der Umspannwerks am Vogelherd im Süden von Dießen unterwegs war, berichtet dem Landsberger Tagblatt unterdessen, er habe einen lauten Knall gehört. Etwa eine halbe Stunde nach dem Stromausfall meldeten User aus Dießen, Schondorf, Fischen und Raisting auf Facebook, dass die Stromversorgung wieder hergestellt sei.

