Kreis Landsberg: Niedrigste Corona-Inzidenz in ganz Bayern

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt weiter. Ab Samstag wird bei den Regeln deutlich gelockert.

Am Freitagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Landsberg einen Inzidenzwert von 67,3 - das ist erneut der bayernweit niedrigste Wert. Er gibt wieder, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben oder positiv getestet wurden. Am Donnerstag hatte dieser Wert noch bei 70,7 gelegen. Im Vergleich zum Vortag gab es 16 neue Infektionen.

In der Nacht auf Samstag fallen, nachdem der Inzidenzwert zuletzt fünf Tage in Folge unter 100 gelegen hatte, einige Beschränkungen in der Region weg. Das gab das Landratsamt Landsberg am Donnerstag bekannt. So wird beispielsweise die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, es gibt Erleichterungen für den Handel und ab nächster Woche kehren die Schüler in Präsenz- oder Wechselunterricht zurück. Allerdings hat der Handel davon noch recht wenig, da am Samstag (1. Mai) Feiertag ist.

Derzeit sind nach Angaben des Landratsamtes 207 Personen in Quarantäne, genauso wie 463 enge Kontaktpersonen. Im Klinikum Landsberg werden derzeit sieben Covid-19-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation, zwei werden beatmet.

Derweil geht der Kampf gegen die Pandemie weiter. Bis Mittwoch wurden im Penzinger Impfzentrum insgesamt 23.366 Erstimpfungen und 7828 Zweitimpfungen durchgeführt. Bei den Hausärzten waren es bis dato 5838 Erst- und 83 Zweitimpfungen.

