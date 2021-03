Kreis Landsberg: Wo und wann Schnelltests angeboten werden

Plus Das Osterfest naht, und im Landkreis Landsberg gibt es immer mehr Angebote, wo man sich schnell auf Corona testen lassen kann. Das LT liefert den großen Überblick.

Ostern ist ein Familienfest. Doch in Corona-Zeiten sehen viele Menschen derartige Zusammenkünfte mit Sorge. Die Angst ist groß, Verwandte mit dem Virus zu infizieren. Deswegen setzen auch viele Landkreisbürger auf Schnelltests, die zumindest für 24 Stunden eine gewisse Sicherheit geben. Entsprechend groß ist die Nachfrage. Allein im Testzentrum des Landkreises in Penzing wurden am Montag 141 Schnelltests durchgeführt. Rekord. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, einen Schnelltest zu machen. Das LT bietet den Überblick.

Das Testzentrum des Landkreises am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing ist über Ostern wie folgt für eine Terminvereinbarung für einen Schnelltest (unter Telefon 08191/129-1770) zu erreichen: Gründonnerstag , 1. April, von 10 bis 14 Uhr; Karfreitag , 2. April, von 10 bis 14 Uhr; Karsamstag, 3. April, von 10 bis 14 Uhr; Ostersonntag , 4. April, von 10 bis 14 Uhr und Ostermontag , 5. April, von 10 bis 14 Uhr. Ansonsten zu den gewohnten Zeiten, montags bis freitags, von 8 bis 18 Uhr.

Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage sagt, könne das Angebot bei Bedarf erweitert werden. Er weist auch auf die Möglichkeit hin, mit dem kostenlosen Bus vom Busbahnhof in Landsberg (weitere Haltestellen Hauptplatz, Münchener Straße, Ziegelanger, Adlerstraße) ans Testzentrum und zurück zu kommen. Der Fahrplan finde sich auf der Homepage des Landratsamts und an allen Haltestellen.

Die Corona-Hotline unter 08191/129-1680 des Landratsamts ist zwischen Karfreitag und Ostermontag jeweils von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Ansonsten zu den gewohnten Zeiten (8 bis 16 Uhr), am Wochenende und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 14 Uhr.

Über die Ostertage wollen viele Landkreisbürger einen Schnelltest machen. Bild: Julian Leitenstorfer

Auch der Kreisverband des Roten Kreuzes bietet an verschiedenen Orten im Landkreis Schnelltests an. Die Nachfrage ist groß. Die Termine am Gründonnerstag in Landsberg seien schon ausgebucht, sagt Pressesprecherin Julia Rother . Deswegen befänden sich weitere Standorte im Aufbau. Das Rote Kreuz bietet über Ostern an sieben Orten Schnelltests an, und zwar in Zeitfenstern von etwa zwei Stunden. Die genauen Testzeiten finden sich auf der Homepage des Roten Kreuzes . Getestet wird: in Denklingen in der Mehrzweckhalle, in Dießen in der Mehrzweckhalle, in Hofstetten im Bürgerhaus, in Kaufering in der Sporthalle der Grundschule, in Landsberg im Lehrsaal der BRK-Geschäftsstelle in der Max-Friesenegger-Straße 45, in Weil in der Sporthalle und in Schwabhausen im Saal des Gasthauses Linde.

Das BRK Landsberg testet auch Kinder unter sechs Jahren

Eine Anmeldung für die Schnelltests auf der Homepage des Roten Kreuzes ist zwingend notwendig, um die Besucherzahlen steuern zu können, sagt Julia Rother. Ein kostenfreier Test könne ein Mal wöchentlich in Anspruch genommen werden. Die Besucher müssten eine FFP2-Maske tragen und erhalten eine Testbescheinigung. Zum Termin müsse unbedingt ein Ausweispapier mitgebracht werden. Insgesamt sei mit bis zu einer halben Stunde Dauer zu rechnen. Ab sofort kann das Rote Kreuz auch Kinder unter sechs Jahren testen. Die Kosten für einen Schnelltest könne das Rote Kreuz, wie Ärzte und Apotheken auch, mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, führen aktuell elf Apotheken im Landkreis Schnelltests durch. Alle hätten die dazu notwendige Erlaubnis des Gesundheitsamts erhalten, sagt Pressesprecher Müller . Folgende Apotheken bieten die Tests nach vorheriger Terminvereinbarung an: Lech-Apotheke, Marien-Apotheke, Katharinen-Apotheke, Easy-Apotheke, Römer-Apotheke (alle Landsberg ), Ammersee-Apotheke, Apotheke am Dorfbrunnen (beide Utting), St.-Jakobs-Apotheke Prittriching , Apotheke Schondorf, Römhild-Apotheke Dießen , Lotus-Apotheke Eching .

Sandra Heikelmann von der Linda Apotheke in Landsberg führte zuletzt Schnelltests an der Grundschule in der Katharinenvorstadt durch. Bild: Julian Leitenstorfer

Wie berichtet, gibt es in Utting seit gut zwei Wochen im evangelischen Gemeindezentrum eine Teststation, die Gemeinderat Helmut Schiller initiiert hat. Tests werden Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 9 Uhr angeboten. An Sonntagen testen drei Hausarztpraxen von 9 bis 10 Uhr im Wechsel. Zusätzliche Testzeiten über Ostern sind Gründonnerstag , 1. April, 7 bis 10 Uhr, Karsamstag, 3. April, 10 bis 12 Uhr und Osterdienstag, 6. April, 7 bis 9 Uhr.

Wie das Landratsamt mitteilt, sind mittlerweile rund 60.000 Schnelltests an Schulen und Kindertagesstätten verteilt worden, damit dort nach den Osterferien die rund 15.000 Schüler sowie Lehrer und Erzieher getestet werden können. Danach seien dem Landkreis pro Monat 1000.00 Schnelltests zugesichert worden.

