14:40 Uhr

Kreisfeuerwehrtag in Landsberg: Die Retter stellen sich vor

Kauferinger Feuerwehrleute zeigen am Kreisfeuerwehrtag wie mit Gefahrgut umgegangen wird.

Große, kleine, moderne und historische Fahrzeuge parken am Samstag auf der Waitzinger Wiese. Feuerwehr, THW, BRK und Malteser zeigen, wie sie arbeiten.

Von Alwin Reiter

Die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die Polizei, die Wasserwacht, der Katastrophenschutz, das Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst, sie alle präsentierten beim Kreisfeuerwehrtag auf der Waitzinger Wiese ihre spezifischen Fähigkeiten und Einsatzgebiete. Bei mildem Spätsommerwetter konnten sich am Samstag die Besucher – unter ihnen auch Landrat Thomas Eichinger und Bundestagsabgeordneter Michael Kießling – die verschiedensten Fahrzeuge ansehen. Kreisbrandrat Johann Koller war mit dem Zulauf zufrieden, „vielleicht waren es sogar mehr als im Vorjahr“.

Um die Sicherheit im Landkreis musste man sich trotz des großen Fahrzeugaufgebots in Landsberg nicht sorgen. Denn der Brandschutz war laut Koller natürlich gewährleistet. So war beispielsweise die Kauferinger Feuerwehr mit drei Fahrzeugen anwesend, drei Fahrzeuge hielten in Kaufering die Alarmbereitschaft.

Das Hagenheimer Feuerwehrfahrzeug ist 55 Jahre alt

Nicht nur hochmoderne Fahrzeuge standen auf der Waitzinger Wiese, auch das Einsatzfahrzeug aus Hagenheim, das laut Koller schon 55 Jahre auf dem Buckel hat und immer noch Dienst tut, war da. Damit dieser Oldie nicht alleine auf der Waitzinger Wiese stehen musste, kamen noch die Oldtimerfreunde von der Feuerwehr Geltendorf. Sie hatten eine 2008 ausgemusterte Drehleiter auf einem Magirus-Fahrgestell aus dem Jahre 1955 dabei. Den Kontrast gab daneben das moderne Löschfahrzeug der Thaininger Feuerwehr – schon von Weitem zu erkennen durch den Schriftzug „Feuerwehr Duaning“.

Nicht immer sind die Fahrzeuge der Rettungskräfte groß und mächtig: Der Kreisverband des Roten Kreuzes hat beispielsweise eine Ape. „Das Fahrzeug dient nur der Öffentlichkeitsarbeit, sprich Werbung“, erzählte Rot-Kreuz-Einsatzleiter Steffen Schweckhorst. Das Blaulicht werde nach dem Kreisfeuerwehrtag wieder entfernt. Ein richtiges Einsatzfahrzeug ist dagegen das GW-San, mit dem 25 Patienten gleichzeitig versorgt werden können.

Mit zwei großen Fahrzeugen präsentierte sich auch das Technische Hilfswerk, das beispielsweise ein Fahrzeug vorhält für „Fachberatereinsätze und Berater“ zur Unterstützung der anderen Rettungseinheiten, so Zugführer Sebastian Bauer, oder auch ein Fahrzeug „Infrastruktur“.

Der Malteser Hilfsdienst ist mit der Feldküche dabei

Die Malteser steuerten zu großen Rettungseinsätzen eine Feldküche bei, die beim Kreisfeuerwehrtag Besucher gegen Spende mit Wiener in der Semmel und Getränke versorgte. Die Malteser sind auch im Sanitätsdienst aktiv, machen Jugendarbeit und haben eine Hundestaffel, so Sebastian Egginger.

Ehrenamtliche Retter müssen auch sehr belastende Einsätze verarbeiten: An einem Infostand von Notfallseelsorger Diakon Franz Bauer konnte man sich darüber informieren. Auch die Polizei hatte einen Stand auf der Waitzinger Wiese.

Doch es gab nicht nur Fahrzeuge zu bestaunen, sondern auch Action: Feuerwehrleute aus Kaufering demonstrierten mit dem Gefahrgutzug, auf was es bei derartigen Einsätzen ankommt. Es wurde ein Unfall angenommen, bei dem ein Behälter mit unbekanntem Stoff geborgen werden musste. „Für diese Aufgabe sind 120 Feuerwehrleute in sieben Feuerwehren ausgebildet“, sagte Kreisbrandmeister Markus Obermayer – hauptsächlich aus den Feuerwehren Landsberg, Kaufering, Dießen und Windach. Pro Jahr werde der Gefahrgutzug vier bis zehn Mal alarmiert, so Obermayer.

Wasserwacht: Die Kinder dürfen ins Boot

Einen großen Zulauf hatte auch die Wasserwacht Landsberg mit ihren mitgebrachten Boot. Kleine Kinder durften auf das Boot gehen und fühlten sich wie große Kapitäne.

Was ist ein Holzspannungssimulator? Ein auf einem Anhänger montiertes Gestell, in dem Holzverspannungen bei Baumstämmen, wie nach einem großen Sturm, simuliert werden können. Denn für Feuerwehrleute, die bei Stürmen ausrücken müssen, um Straßen von umgestürzten Bäumen frei zu machen, ist dies ein großes Thema. Nachdem die Motorsäge den Stamm durchschnitten hatte, konnte man die Spannung im Baumstamm deutlich hören, als dieser nach oben schnalzte. Dieser Trainingsanhänger gehört laut Kreisbrandmeister Bernhard Sießmeir von der Feuerwehr Egling den Landkreisen Landsberg, Friedberg-Aichach und Schrobenhausen.

Die Feuerwehrjugend zeigt, was sie kann

Was auf so einem großen Rettungstag nicht fehlen darf, ist die Jugendfeuerwehr. Bereits vor offiziellen Eröffnungstermin gab es die Bayerische Jugend Leistungsprüfung, bei der die Jugend der Landkreis-Feuerwehren ihr erlerntes Wissen und Können in fünf Einzel- und fünf Truppübungen zeigen konnten.

Auch für die ganz Kleinen waren zwei Hüpfburgen, Ziellöschen und vieles mehr geboten, was gut angenommen wurde. Ein kleiner Junge hatte sogar sein eigenes Feuerwehrfahrzeug in Form eines Rutschfahrzeuges (Bobbycar-Art) mit dabei und zog an den großen Fahrzeugen vorbei.