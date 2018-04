Kreisjugendring wird 70: Über Jugend und Demokratie

Der Kreisjugendring bietet nicht nur Freizeitaktivitäten, sondern ist auch eine Schule der Demokratie, findet LT-Redakteurin Stephanie Millonig.

Isotope, Lechschall, Poetry-Slam – die Veranstaltungen des Kreisjugendrings sind bekannt. Und so mancher Jugendvereinsvorsitzende dürfte in den vergangenen Jahrzehnten die Beratung hinsichtlich Zuschussmöglichkeiten gerne in Anspruch genommen haben. Nicht zu vergessen die zahllosen Jugendleiter, die ihre Fähigkeiten, mit Jugendgruppen umzugehen, beim Kreisjugendring erworben haben. Der Kreisjugendring ist auch die jugendpolitische Interessenvertretung im Landkreis.

Darüber hinaus lag schon bei der Lizenzierung durch die amerikanischen Besatzer 1948 ein Augenmerk darauf, demokratisches Denken zu verankern. Die Spielregeln der Demokratie zu erklären und Jugend dazu zu animieren, der Politik Fragen zu stellen, zählt auch heute noch zu einer wichtigen Aufgabe, die der KJR glücklicherweise wahrnimmt. In den vergangenen Jahren fanden immer wieder Veranstaltungen zu den Bundestagswahlen statt, und heuer steht die Landtagswahl auf dem Programm.

