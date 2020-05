Kreistag: Für Manfred Rapp sind 30 Jahre genug

Plus Etliche altgediente Stadt- und Kreisräte in Landsberg hören auf. Dr. Manfred Rapp hat in drei Jahrzehnten viele Höhepunkte miterlebt.

Nach der Kommunalwahl verändern sich Kreistag und Stadtrat personell. Es gibt neue Gesichter und so mancher altgediente Politiker verabschiedet sich. In einer kleinen Serie stellen wir einige der „Dauerbrenner“ vor, die sich aus der aktiven Kommunalpolitik verabschieden. Heute Manfred Rapp aus Landsberg.

Nach 30 Jahren im Kreistag macht Dr. Manfred Rapp Schluss. Der 76-Jährige engagierte sich insgesamt 46 Jahre kommunalpolitisch, zunächst an seinem vormaligen Wohnort Schwabmünchen als Stadtrat, nach seiner Versetzung als Notar nach Landsberg im Kreistag. „Ich bin der Überzeugung, dass es genug ist“, sagt Rapp.

2014 verließ er die CSU

Für sein kommunalpolitisches Engagement sowie Verdienste im wissenschaftlichen und sozialen Bereich erhielt Rapp 2016 das Bundesverdienstkreuz. Das Jahr 2014 brachte für den ehemaligen Notar eine politische Wende. Nach Unstimmigkeiten über den Landratskandidaten und politische Inhalte legte er den CSU-Fraktionsvorsitz nieder und wechselte zu den Freien Wählern. Mehrere Meilensteine nennt der promovierte Jurist aus seiner Zeit als Kreisrat. Der erste sei unter dem damaligen Landrat Erwin Filser die Abfallwirtschaftspolitik mit dem Bau des Abfallwirtschaftszentrums Hofstetten gewesen. Rapp erinnert an den „Müllnotstand“, als der Abfall in französische Alpentäler gekippt wurde.

Unter Filsers Nachfolger Walter Eichner war das nächste große Thema die Schulpolitik. „Der Landkreis gewann an Einwohnern und das Bildungsbewusstsein nahm zu“, erinnert sich der Vater von drei Töchtern, darunter eineiige Zwillinge. Weiterführende Schulen mussten erweitert werden. Noch unter Filser wurde das Ammersee-Gymnasium mit dem Ministerium „eingetütet“, unter Eichner gebaut – ebenso wie die Erweiterung der Beruflichen Schulen.

Wegweisende Entwicklungen habe der Kreistag mit dem seniorenpolitischen Gesamtkonzept und dem klimapolitischen Konzept auf den Weg gebracht, sagt Rapp. Die Planungen für die Senioren erstreckten sich über deren komplette Versorgung, beginnend mit Pflegeplätzen, über den ÖPNV bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten, erinnert er. Zum Klimaplan des Landkreises sagt er: „Man hat den Eindruck, als ob Greta Thunberg das auch gelesen hat und dann erzählt.“

Das Thema Verkehr beschäftigt ihn massiv

Als zwingend „ganz elementares Anliegen“ der Kommunalpolitik bezeichnet der passionierte Tennisspieler die Gesundheitsvorsorge. In seiner Zeit habe der Landkreis das Klinikum um den Südflügel erweitert, dessen Innovation echte Zweibettzimmer waren. Diese lösten die durch eine Trennwand abgeteilten Vierbettzimmer ab. Vor Verlusten dürfe man im Gesundheitssektor keine Angst zeigen, meint der ehemalige Notar. „Denn die beste Versorgung der Bevölkerung darf ruhig Geld kosten“, sagt Rapp.

Ein Thema, das seit seiner Wahl 1990 den Kreistag beschäftigt, ist der Beitritt zum MVV. Ein bloßes Tarifmodell sei an zu hohen Verlustausgleichsforderungen der Bahn gescheitert. Die Lösung sei eine geografische Ausweitung der MVV-Zonen gewesen, eine der letzten Entscheidungen, die er im Kreistag mittragen durfte.

Rapp stammt vom Bodensee

Aufgewachsen ist Dr. Manfred Rapp in Wasserburg am Bodensee, in einer Gegend, die für ihn „fast genauso schön ist wie der Landkreis Landsberg mit dem Ammersee“. 2015 wurde der Liebhaber klassischer Musik und begeisterte Konzert- und Opernbesucher pensioniert. Nach wie vor sei er mit seinem ehemaligen, seit 1986 geführten Notariat, eng verbunden, sagt er. „Als ständiger Vertreter der beiden Notare darf ich noch in meinem geliebten Beruf arbeiten“ sagt er.

Nach dem Studium in München promovierte der gebürtige Biberacher in Regensburg. In dieser Zeit war er zugleich als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. „Seither habe ich mein Faible für die Rechtswissenschaften“, sagt Rapp. Bis heute erstellt er Rechtsgutachten und arbeitet als Autor an einem Großkommentar zum bürgerlichen Recht mit. „Meine Themen sind Wohnungseigentum und Erbaurecht“, sagt Manfred Rapp.