Kreistag: Kleines Thema, große Debatte

Worum geht es bei der Diskussion über die Sitzverteilung im Zweckverband der Sparkasse? So sieht es LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Es sind oft die kleinen Themen, an denen sich große politische Debatten entzünden. So boten dem Kreistag verbrauchernahe Themen wie Krankenhaus, Pflegeheime, Inklusion und Integration wenig Anlass zu Anmerkungen, umso mehr wurde jedoch über die Zusammensetzung des Zweckverbands der Sparkasse Landsberg-Dießen gestritten.

Die Bedeutung überhöht

Dessen Bedeutung wurde dabei ziemlich überhöht. Diese Versammlung ist keineswegs ein politisch bedeutsames Gremium. Alle sechs Jahre wählt es den Verwaltungsrat, das Kontrollorgan des Vorstands, und ansonsten nimmt man Bilanzen und Berichte aus der Chefetage zur Kenntnis. Ob in dieser Runde einer mehr aus dem Landkreis oder aus Dießen sitzt, dürfte bislang keine strategische Bedeutung gehabt haben, zumindest ist nicht bekannt geworden, dass sich diese Versammlung intensiver mit Kontogebührenmodellen oder Filialschließungen beschäftigt.

So gesehen fragt man sich, warum sich der Kreistag gegen eine anteilsgemäße Besetzung des Zweckverbands so sträubt und warum den Dießenern ein weiterer Sitz so wichtig ist. Am Ende, das lässt der Verlauf der Sitzung erahnen, wird aber ohnehin an anderer Stelle entschieden, wer wie viel Leute in die Versammlung schickt.

