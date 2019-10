Kreistag Landsberg: Eine hitzige Debatte ums Klima

Plus GAL und ÖDP fordern vom Landkreis Landsberg mehr Einsatz für den Klimaschutz. Landrat Eichinger (CSU) kritisiert den „Schaufensterantrag“.

Der Klimaschutz hat in der jüngsten Sitzung des Kreistags zu einer hitzigen Debatte geführt. Ausgangspunkt war ein von Peter Satzger (GAL) eingereichter Antrag von GAL, ÖDP sowie Christoph Jell (UBV) und Hermann Dempfle (Bayernpartei), der den Titel „Klimaschutz ernstgenommen“ trug. Allein schon durch die Überschrift fühlten sich manche Kreistagsmitglieder auf den Schlips getreten. Am Ende fand der Antrag nur 14 Unterstützer und wurde abgelehnt.

Einen detaillierten Aktionsplan aufstellen

In etlichen kommunalen Gremien in Deutschland wurde in den vergangenen Wochen per Beschluss der „Klimanotstand“ ausgerufen. Diesen Begriff nimmt zwar auch Satzgers Antrag auf, in dem im Antrag formulierten Beschluss ist er jedoch nicht enthalten. Der Beschluss sollte jedoch das Ziel verfolgen, die Anstrengungen des Landkreises zum Klimaschutz deutlich zu erhöhen. So sollen die Landkreisverwaltung und alle mit dem Landkreis verbundenen Gesellschaften und Unternehmen (zum Beispiel das Klinikum, die Bäder oder Kreisseniorenheime) bis ins Jahr 2030 keine klimaschädlichen Emissionen mehr produzieren oder diese zumindest auf anderem Wege ausgleichen. Jede Abteilung solle „messbare Kriterien hinsichtlich Klima-, Umwelt- und Artenschutz“ entwickeln und diese für die Beratung des Haushalts 2020 vorstellen. Dann solle ein detaillierter Aktionsplan aufgestellt werden, wie diese Ziele erreicht werden können. Grundsätzlich, so eine weitere Forderung, sollen bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz in die Abwägung einfließen und im Kreistag möglichst stark berücksichtigt werden.

Seit 2013 gibt es ein Klimaschutzkonzept

Landrat Thomas Eichinger (CSU) erwiderte, der Landkreis engagiere sich schon seit vielen Jahren für den Schutz des Klimas. 2013 sei ein Klimaschutzkonzept beschlossen worden. Auch zuvor habe das Thema schon einen hohen Stellenwert besessen, etwa als 2005/06 das Ammersee-Gymnasium mit einer Hackschnitzelheizung ausgestattet worden sei. Eine Klimaschutzmanagerin trage die „Bewusstseinsarbeit“ in die Gemeinden, nannte Eichinger als Beispiele. Er wisse auch nicht, inwieweit die Klimaeinschätzungen bei einzelnen Themen weiterhelfen: So produziere ein Freibad einerseits Kohlendioxid, andererseits würde solches auch eingespart, wenn dadurch nicht so weit gefahren werden müsse. Und für all diese Zielformulierungen und Bewertungen brauche man im Amt auch weitere personelle Ressourcen.

Ähnliche Einwände gegen den Antrag äußerte Dr. Albert Thurner (SPD): „Das ist ein enormer Aufwand, wenn das alles gemacht wird, und es ist damit noch kein Gramm Kohlendioxid eingespart.“ Sein Fraktionskollege Peter Wittmaack verwahrte sich gegen den Titel des Antrags: „Ich lasse mir nicht suggerieren, dass ich in meiner kommunalpolitischen Arbeit den Klimaschutz nicht ernstgenommen habe.“

"Was geschieht, reicht um den Faktor 1000 nicht."

Als völlig unzureichend bewertete hingegen Wolfgang Buttner (ÖDP) die bisherigen Anstrengungen des Landkreises für den Klimaschutz: „Was geschieht, reicht um den Faktor 1000 nicht“, sagte er. Ein Beschluss des Umweltausschusses, in den Liegenschaften des Landkreises Messtechniken zu installieren, sei bis heute nicht umgesetzt. Selbst in der Nacht lägen die Energieverbräuche im Landratsamt und im Dominikus-Zimmermann-Gymnasium bei 30 und 20 Kilowatt. Und im Sitzungssaal des Kreistags leuchteten Glühbirnen anstatt LED. Buttner zeichnete ein düsteres Zukunftsbild, wenn nicht deutlich mehr passiere: „Das Problem wird uns überwältigen, es wird der Tag kommen, an dem wir nichts mehr tun können, das ist das, was Sie noch nicht begriffen haben.“

Peter Satzger warf den Gegnern des Antrags vor, selbst bislang keinen Vorschlag gemacht zu haben, und sagte: „Machen Sie bitte konkrete Vorschläge.“ Erwin Karg (Freie Wähler) hielt in der Debatte fest: „Klimaschutz muss von Herzen kommen. Entweder setzt man etwas um oder nicht. Wenn du einen Hund zum Jagen tragen musst, dann erschieße ihn.“

Wie soll der Antrag umgesetzt werden?

Landrat Eichinger verwahrte sich dagegen, „dass man den anderen den Klimaschutz abspricht“: „Statt eines Bekenntnisses sollte bei jedem Beschluss darauf geachtet werden, dass der Klimaschutz berücksichtigt wird. Das Problem von Schaufensteranträgen ist, dass sie ein Bekenntnis fordern, aber keine Umsetzung.“ Im Übrigen hätten ja die Grünen im Landtag den Vorschlag von Ministerpräsident Markus Söder, den Klimaschutz als Verfassungsziel zu formulieren, abgelehnt. „Aber nur, weil bisher im Landtag jede einzelne von uns vorgeschlagene Klimaschutzmaßnahme abgelehnt worden ist“, machte daraufhin die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (GAL) deutlich.

