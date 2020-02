vor 34 Min.

Kreistag Landsberg: Wer bei der AfD und „Die Partei“ antritt

Plus Auch die AfD und "Die Partei" wollen in den Landsberger Kreistag. Jetzt sind die Kandidatenlisten öffentlich. Bei der AfD tritt ein prominenter Politiker an.

Von Gerald Modlinger

Alle Parteien und Wählergruppen, die zur Kreistagswahl Kandidatenlisten eingereicht haben, können am 15. März auch antreten. Der Kreiswahlausschuss hat alle Wahlvorschläge zugelassen. CSU, Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler, Bayernpartei, UBV und ÖDP sind bislang schon im Kreistag vertreten. Neu in das Gremium wollen die AfD und „Die Partei“ einziehen. Sie haben mit jeweils nur sieben Kandidaten die kürzesten Wahlvorschläge abgegeben - darunter ist ein prominenter Politiker.

Die Kandidaten der AfD sind: 1. Klaus Ramdohr, 2. Kurt Wacker, 3. Edeltraud Schwarz, 4. Kai Appel, 5. Reinhold Eysel, 6. Petra Berger-Dietschmann und 7. Martin Hebner. Hebner, der in Dießen lebt, vertritt die AfD seit 2017 auch im Bundestag. „Die Partei“ hat als Kreistagskandidaten aufgestellt: 1. Christoph Raab, 2. Thomas Buck, 3. Dimitrios Bogiatzoules, 4. Markus Wehrmann, 5. Michael Lutzeier, 6. Jesco Schmidt und 7. Oliver Böhm. Zwei Kreisräte wechselten die Fraktionen Insgesamt bewerben sich damit zehn Parteien und Wählergruppen um die 60 Sitze im Kreistag. Momentan sind im Kreistag acht Parteien und Wählergruppen vertreten. Die CSU stellt seit der Wahl 2014 mit 24 Kreisräten die größte Fraktion, es folgen die Grünen mit neun, die SPD mit sieben und die Freien Wähler mit sechs Fraktionsmitgliedern. Die Bayernpartei hat vier Kreisräte. Mit dieser gleichgezogen haben inzwischen die ÖDP und UBV: Annunciata Foresti wechselte von den Grünen zur ÖDP, Christoph Ertl von der FDP zur UBV. Die FDP verlor damit ihren einzigen Sitz, den sie 2014 erhalten hatte. Dazu kommen noch zwei Kreisräte der Landkreis-Mitte. Sie tritt dieses Mal nicht mehr an, ihre bisherigen Vertreter kandidieren jetzt bei den Freien Wählern.

