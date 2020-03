10.03.2020

Kreistagswahl: Der älteste Kandidat ist 90, die jüngste Bewerberin 18

Plus Was sich so alles aus den Wahllisten für die Kreistagswahl herauslesen lässt: Wer hört auf? Wer will weiter machen? Wer hat die meisten Frauen? Wie sind die Kandidaten regional im Landkreis verteilt?

Das Amt des Kreisrats ist recht gefragt. Das lässt sich nicht nur an den 451 Kandidaten ablesen, die zur Wahl am 15. März antreten, sondern auch daran, dass von den 60 amtierenden Kreisräten 48 sich erneut um einen Sitz bewerben. Unter den zwölf Kreispolitikern, die nicht mehr kandidieren, ist Dr. Manfred Rapp (früher CSU, zuletzt Freie Wähler), der nach 30 Jahren als einer der dienstältesten Kreisräte aufhört. 24 Jahre waren Rosina Heinle (CSU) aus Kaufering und Josef Lutzenberger (GAL) aus Utting dabei.

Andererseits gibt es auch einige langgediente Kreisräte, die gerne weitermachen. Dazu gehört Clemens Weihmayer (CSU) aus Obermeitingen, der seit 36 Jahren dem Kreistag angehört. Christoph Ertl aus Rott hielt 29 Jahre die Fahne der FDP im Kreistag hoch, bevor er im vergangenen Jahr nach seiner Abwahl als Kreisvorsitzender austrat. Er kandidiert jetzt bei der UBV. Viele Bürgermeister, die abtreten, wollen als Kreisräte weitermachen Auch etliche Bürgermeister, die im April aufhören, wollen zumindest noch im Kreistag etwas Politik machen. Das sind Wilhelm Böhm (CSU, Hurlach), Johannes Erhard (Freie Wähler, Penzing), Margit Horner-Spindler (CSU, Reichling), Herbert Kirsch (Freie Wähler, Dießen), Quirin Krötz (CSU, Rott) und Josef Loy (CSU, Eresing). Auch der frühere Kauferinger Bürgermeister Erich Püttner (UBV) tritt wieder an. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Und hier noch ein paar statistische Daten über die zur Wahl stehenden Parteien und Wählergruppen: Geschlechterverhältnis Aktuell beträgt der Frauenanteil unter den Kreistagsmitgliedern 27 Prozent. Auf den Listen sind insgesamt 30 Prozent der kandidierenden Personen weiblich. Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis haben nur die Grünen mit exakt 30 Frauen und 30 Männern, annähernd erreicht dies auch die SPD mit 34 Kandidaten und 26 Kandidatinnen. Als reine Männerpartei präsentiert sich „Die Partei“ auf dem Stimmzettel, die sieben Bewerber aufgestellt hat. Regionalproporz Die breiteste regionale Streuung der Kandidaten weist die CSU auf. Auf ihrer Liste stehen Bewerber aus 27 von 31 Kommunen. Regional breit aufgestellt ist auch die Bayernpartei, allerdings ist sie in Landsberg und Kaufering traditionell schwach auf der Brust. Dagegen ist die UBV personell vor allem in der Stadt, in Dießen und in Kaufering verankert. Warum so viele Kandidaten aus Dießen sind Bemerkenswert ist, dass aus Dießen 92 Kandidaten kommen – aus dem etwa gleich großen Kaufering gibt es nur 40 Kreistagskandidaten. Die 92 Dießener sind fast so viele wie die 104 Kandidaten aus Landsberg, das fast dreimal so viele Einwohner wie die Ammerseegemeinde hat. Das hohe Kandidatenaufkommen in Dießen liegt vor allem an den 26 Bewerbern der Freien Wähler. Alter Der älteste Kandidat und die jüngste Bewerberin finden sich auf der Liste der ÖDP. Dr. Peter Ludwig, Jahrgang 1929, ist der älteste Kandidat, die 18-jährige Paula Rodach die jüngste Bewerberin um ein Mandat im Kreistag. Ansonsten gibt es auf den Listen noch vier weitere Kandidaten, die in den 2000er-Jahren geboren sind, und sechs Bewerber, die bereits 80 Jahre oder älter sind. Bei der CSU hingegen ist die Altersspreizung weniger ausgeprägt. Ihre Kandidaten sind zwischen 1949 und 1996 geboren.

