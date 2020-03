vor 18 Min.

Kreistagswahl: Die Grünen kommen der CSU näher

Die Grünen können bei der Kreistagswahl im Landkreis Landsberg wieder zulegen. Dagegen verlieren mehrere kleinere Gruppierungen deutlich an Stimmen. Wie die Kreispolitiker den Wahlausgang sehen.

Von Gerald Modlinger

Zwar lag bis zum Dienstagmorgen noch kein vollständiges Kreistagswahlergebnis vor: Feststand jedoch schon im Laufe des Montags, dass die klaren Gewinner die Grünen sind. Sie werden mit voraussichtlich 15 Sitzen (2014 waren es zehn) etwas zur CSU aufrücken, die ein Mandat verlieren dürfte, jedoch mit 23 Kreisräten stärkste Fraktion bleiben wird. Deutliche Verluste mussten die SPD und die Freien Wähler hinnehmen. Mit jeweils einem Kreisrat werden erstmals die AfD und „Die Partei“ in das Landkreisparlament einziehen. Wir haben die Kreispolitiker mehrerer Parteien zu ihren Einschätzungen zum Wahlausgang befragt.

Am Montagabend fehlten am Abend noch die Meldungen aus neun von insgesamt 184 Wahlbezirken im Landkreis. Der Trend ist jedoch klar: CSU und Grüne werden im nächsten Kreistag die bestimmenden politischen Kräfte sein. Und trotz insgesamt zehn Parteien und Wählergruppen ist der seit vielen Wahlen anhaltende Trend zur politischen Zersplitterung gestoppt. Hatten die beiden größten Fraktionen 2014 nur 34 Sitze, sind es ab Mai voraussichtlich 38. Die Grünen konnten sich von den übrigen kleineren Parteien deutlich absetzen und spielen deutlicher als bisher in einer Liga mit der CSU.

So ist der aktuelle Stand bei der Auszählung der Kreistagswahl:

CSU 38,7 Prozent, 23 (2014: 24) Sitze;

38,7 Prozent, 23 (2014: 24) Sitze; Grüne 25,7 Prozent, 15 (10) Sitze;

Freie Wähler 8,2 Prozent, 5 (7) Sitze;

8,2 Prozent, 5 (7) Sitze; SPD 7,9 Prozent, 5 (7) Sitze;

7,9 Prozent, 5 (7) Sitze; ÖDP 5,1 Prozent, 3 (3) Sitze;

5,1 Prozent, 3 (3) Sitze; Bayernpartei 4,7 Prozent, 3 (4) Sitze;

4,7 Prozent, 3 (4) Sitze; UBV 4,7 Prozent, 3 (3) Sitze;

FDP 2,1 Prozent, 1 (1) Sitz;

2,1 Prozent, 1 (1) Sitz; AfD 1,9 Prozent, 1 (0) Sitz;

1,9 Prozent, 1 (0) Sitz; Die Partei 1,0 Prozent, 1 (0) Sitz.

Die Landkreis-Mitte trat nicht mehr an, sie hatte 2014 zwei Sitze erreicht, ihre bisherigen Kreisräte kandidierten bei den Freien Wählern.

Der CSU-Fraktionschef ist mit dem Wahlausgang zufrieden

„Unser Ziel war, unsere Sitze zu erhalten“, erklärte der Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Wilhelm Böhm, am Tag nach der Wahl. Ganz gelang dies nicht, man könne aber trotzdem mit dem Wahlausgang zufrieden sein. Der Landkreis sei weiter zweigeteilt, stellt Böhm fest: Die CSU sei im Westen und in der Mitte die stärkste Partei, die Grünen in den drei Gemeinden am Ammersee-Westufer.

Und vor allem über Letzteres freut sich der Sprecher der Grünen im Landkreis, Martin Erdmann: Auch wenn bei den Bürgermeisterwahlen am Ammersee nicht alle grünen Ziele erreicht wurden, sei man zumindest bei der Kreistagswahl in Dießen, Schondorf und Utting stärkste Kraft geworden – unterm Strich habe man ein „phänomenales Ergebnis“ erreicht. Dieses sei ein „klares Zeichen“ zum Beispiel für Themen wie eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs deutlich einzutreten. Die Wahl habe die Grünen „eindeutig zur größten Oppositionspartei“ gemacht. Mit ihren 25,7 Prozent liegen die Grünen geringfügig über ihren Landkreis-Ergebnissen bei der Landtags- und der Europawahl 2018 und 2019, als sie 24,5 und 23,9 Prozent erzielten.

Zu welchen Gruppierungen die CSU blickt

Ob es zu einer eingehenderen Zusammenarbeit mit dem wiedergewählten Landrat Thomas Eichinger und der CSU als größter Kreistagsfraktion kommen wird, ist für Erdmann eher ungewiss: „Aufgrund der unterschiedlichen Ziele ist es schwer vorstellbar, dass man zu einer wie auch immer gearteten Zusammenarbeit findet.“ Der CSU-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Böhm formuliert diese Einschätzung zwar etwas anders, macht aber auch deutlich, dass die CSU vorrangig andere Parteien als Partner betrachten könnte, nachdem Schwarz-Rot keine rechnerische Mehrheit mehr zusammenbringt: „Dann muss man halt reden, zum Beispiel mit den Freien Wählern. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir unsere Arbeit in unserem Sinn weiterführen können, die UBV ist für mich auch ein guter Partner.“

Bild: Thorsten Jordan/Archiv

Genau eine solche Zusammenarbeit sei im Kreistag angesichts von zehn Parteien und Wählergruppen mehr denn je gefragt, meint auch SPD-Kreisvorsitzender Markus Wasserle. Mit drei Prozentpunkten weniger als vor sechs Jahren büßte die SPD zwei ihrer bisher sieben Mandate ein. Die rechnerische Mehrheit, die die SPD in den vergangenen sechs Jahren mit der CSU bilden konnte, gibt es damit nicht mehr. Von einer „Koalition“ will Wasserle in diesem Zusammenhang jedoch nicht sprechen. Die Zusammenarbeit sei immer an „der Sache orientiert“ gewesen, und so wolle man es auch künftig halten.

Die Sichtweise der Freien Wähler

Trotz der Verluste sieht Wasserle die SPD im Landkreis Landsberg noch in einer besseren Situation als im Umland, wo die Stimmenverluste noch größer gewesen seien. Auch das SPD-Ergebnis von 7,9 Prozent entspricht in etwa den Landtags- und Europawahlergebnissen von 7,2 und 7,7 Prozent.

Betrachtet man das Abschneiden der Freien Wähler, kann man verschiedene Rechnungen aufmachen. Für sich betrachtet haben die Freien Wähler gegenüber 2014 rund drei Prozentpunkte und einen ihrer bisher sechs Sitze verloren. Allerdings sind unter den künftig nur noch fünf Kreisräten höchstwahrscheinlich auch die bisherigen Vertreter der Landkreis-Mitte, die nicht mehr zur Wahl angetreten war. So will der Kreisvorsitzende der Freien Wähler, Günter Först, den Wahlausgang aber nicht betrachten. Seine Lesart lautet, dass die Freien Wähler nach Stimmen die drittstärkste Kraft im Landkreis geworden sind und die Mitwirkung der bisherigen Kreisräte der Landkreis-Mitte hätte das Abschneiden der Freien Wähler „positiv beeinflusst, sodass wir nicht mehr verloren haben“.

Der ÖDP-Spitzenkandidat ist nicht zufrieden

Auf Platz fünf in der Rangliste der Landkreis-Parteien folgt die ÖDP, die mit 5,1 Prozent ihr 2014er-Ergebnis (4,5 Prozent) leicht verbessern konnte. Die ÖDP wird aber weiterhin nur drei Kreisräte haben und nicht mehr – wie zuletzt durch den Übertritt der früheren Grünen-Kreisrätin Annunciata Foresti vier. „Mit dem Ergebnis kann man nicht zufrieden sein“, sagt Spitzenkandidat Robert Sedlmayr. Eigentlich hätte sich die ÖDP analog zu den Grünen steigern müssen. Was die ÖDP ausgebremst habe, seien die „internen Querelen“ gewesen, die kurz vor der Wahl offenkundig wurden. Damit man nicht weiter auf der Stelle trete, müsse ein Personalwechsel erfolgen, außerdem müsse sich die ÖDP verjüngen, meint Sedlmayr.

Themen folgen