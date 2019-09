vor 21 Min.

Kreuzmarkt in der Altstadt

Warum heuer auch die Polizei vor Ort ist

Fahrende Händler bieten von Sonntag bis Dienstag, 8. bis 10. September, wieder ihre Waren auf dem Kreuzmarkt in der Landsberger Altstadt an. Der traditionelle Markt findet auf dem Hauptplatz und in der Ludwigstraße statt.

Angeboten werden neben allerlei Produkten des täglichen Bedarfs auch Besonderheiten wie beispielsweise Mineralien, Edelsteine oder Blechspielzeug, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Zudem wird es Essensstände geben und auch ein Kinderkarussell wird aufgebaut. Der Duft von Gegrilltem und Süßigkeiten aus der Mandelbrennerei soll für die typische Atmosphäre des traditionellen Marktes sorgen.

Am Montag, 9. September, erwartet die Besucher noch ein besonderes Rahmenprogramm passend zum Schulstart. Die Landsberger Polizei ist mit ihrem „Infomobil“ von 13 bis 18 Uhr auf dem Hauptplatz. Sie wird vor Ort viele Tipps rund um das Thema „Sicherheit auf dem Schulweg“ geben. Eltern und Schulanfänger bekommen beispielsweise erklärt, was der Schulwegplan ist oder wie ein verkehrssicheres Fahrrad aussieht. (mn)

