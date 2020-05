Kriegsende: Wie ein Pitzlinger als Bub vor den Russen floh

Plus Karl Arndt aus Pitzling erlebte das Kriegsende als Siebenjähriger auf der Flucht aus dem Wartheland. Fast wäre er verloren gegangen, doch er und die Familie schafften den Weg in den Westen

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa: Am 8. Mai kapitulierte Nazi-Deutschland. Das Landsberger Tagblatt veröffentlicht zu diesem Anlass Erinnerungen von Zeitzeugen, die als Kinder und Jugendliche das Kriegsende miterlebten – so wie Karl Arndt, der mit der Familie aus dem Gebiet wischen Weichsel und Oder floh und heute in Pitzling lebt.

Karl Arndt, geboren 1937, lebte mit seiner Familie im Wartheland, das nach dem Überfall auf Polen 1939 dem Deutschen Reich eingegliedert worden war. „Im Herbst 1944 wurde unser bisher friedliches Leben beendet“, erinnert sich der 83-Jährige. Die Rote Armee hatte die Front im Osten durchbrochen und zog unaufhaltsam nach Westen. Fluchtvorbereitungen seien aber streng verboten gewesen, erinnert sich Arndt. Weihnachten 1944 sei ein Weihnachten in Angst gewesen. „Die Front rückte immer näher. 1945 begann mit schulfrei. Unsere Lehrerin war aus dem Reich nicht mehr zurückgekommen.“

Mit drei Pferdefuhrwerken begann die Flucht

Am 16. Januar sei der Befehl gekommen, „sofort fertigmachen und abmarschieren, die Russen kommen“. Man zog mit drei Pferdefuhrwerken los. Seine Mutter habe seine fünf Monate alte Schwester Anna im Arm gehabt. Der Treck sei im Schneetreiben nur langsam vorangekommen, russische Jagdkommandos hätten für Angst gesorgt, dann habe es wieder Warnungen vor Panzern gegeben. Und Karl Arndt erzählt auch, dass die deutsche Propaganda die Nachricht verbreitete, dass in der Roten Armee Flugblätter verteilt würden, worin zu lesen war, dass alle Deutschen Verbrecher seien und dazu aufgerufen werde, die Männer zu töten und die Frauen zu schänden.

Je weiter der Treck nach Westen gekommen sei, desto verstopfter seien die Straßen gewesen. An jeder Weggabelung hätten Treckführer gestanden, die nur die Gespanne aus ihren Orten hätten vorlassen wollen. Sein Vater, der selbst Treckführer gewesen sei, habe erzählt, dass man sich anschrie und bedrohte. Ein Lkw habe eine Nachbarin und seine Mutter mit ihm und der Schwester nach Scharnikau zu Verwandten gebracht, der Vater sollte mit den Pferdegespannen nachkommen. Doch er kam in der Nacht zu Fuß, die Straßen und die Brücke über den Fluss Netze waren verstopft, wie die Mutter erzählte. Er sei zu den Fuhren zurückgegangen.

Ein Nachbarsmädchen sorgt für ein Happyend

Kaum sei der Vater weg gewesen, habe das Artilleriefeuer der Russen begonnen. Mit dem Nachbarmädchen Nelli eilte die Mutter auf die Straße, die Mutter hielt Anna im Arm, Nelli den Buben an der Hand, der beinah verloren ging, aber von Nelli wiedergefunden wurde. Die vier konnten eine Brücke überqueren, Nelli organisierte einen Handschlitten und so ging es durch die Nacht in Richtung Oder. „Der nächste Tag war sonnig und kalt. Wir kamen an eine Eisenbahnlinie mit Wärterhäuschen und wurden freundlich aufgenommen.“ Und es stellte sich heraus, dass gerade ein Nachbar mit einem Motorrad vorbeigekommen war, auf der Suche nach der eigenen Familie und so fand sich auch die Familie Arndt wieder zusammen.

Eines der drei Fuhrwerke der Familie hatte es jedoch nicht mehr vor der Sprengung der Brücke über die Netze geschafft. In endlosen Trecks sei es dann nach Soldin gegangen. Dort habe ein SS-Regiment noch einen Brückenkopf gebildet. „Wir glaubten uns in Sicherheit.“

Karl Arndt wurde später selbst Soldat

Die Stadt sei mit Fuhren aller Art verstopft gewesen. Der Nachbar sei in einer Gaststätte untergebracht gewesen und habe Gespräche der SS mithören können. Und er habe erfahren, dass ein Panzerangriff der Russen bevorstand. In der Nacht wurden die Gespanne zusammengesucht und die Familie war auf der Straße. Doch ein Panzerwagen versperrte ihnen den Weg. „In der Turmluke stand ein Offizier und schrie, ’Volkssturm alarmieren’“, das heißt, der Volkssturm sollte Soldin gegen die Russen verteidigen. Der deutsche Panzerwagen fuhr weiter und die Familie Arndt entkam auch dem russischen Artilleriefeuer. 40 Kilometer auf vereisten Straßen galt es zu bewältigen. „Unsere tapferen Pferde schafften es in 14 Stunden. Bei Tagesanbruch überquerten wir die sieben Brücken über die Oder bei Schwedt. Nun waren wir wirklich in Sicherheit.“

Karl Arndt wuchs dann in Unterfranken auf und studierte Hochbau. Nach dem Abschluss begann er jedoch noch eine Offizierslaufbahn bei der Luftwaffe, kam zum Lufttransportgeschwader 61 und 1971 zum damaligen Fliegerhorst nach Penzing. Nelli Rohde, das Nachbarmädchen, das ihm auf der Flucht das Leben gerettet hatte, besuchte Karl Arndt 1977, als er mit der Transall nach Winnipeg (Kanada) flog..