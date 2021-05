Kriminalität

16:33 Uhr

Tödliche Attacke: Ist der Römerhang in Landsberg ein Brennpunkt?

Am Römerhang erinnern Kerzen und Blumen an den jungen Mann.

Plus Anwohner sind nach der tödlichen Attacke auf einen 26-Jährigen am Landsberger Römerhang besorgt. So beurteilt die Polizei die Situation in dem Viertel.

Von Dominik Stenzel

Die tödliche Attacke auf einen 26-jährigen Mann in Landsberg hat bei vielen Menschen für Entsetzen gesorgt. Anwohner des Römerhangs, wo sich die Tat vor zwei Wochen wohl zugetragen hat, zeigten sich außerdem besorgt. „Es ist nicht ohne, hier zu leben, weil häufiger etwas passiert“, sagte ein Mann gegenüber dem LT. Besucher hole er bereits seit Längerem mit dem Auto ein paar Hundert Meter entfernt ab. Ist das Wohnviertel am Römerhang tatsächlich ein Kriminalitäts-Brennpunkt? Unsere Redaktion hat bei der Landsberger Polizei nachgefragt.

