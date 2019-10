11:03 Uhr

Kriseninterventionsteam Landsberg: Sie helfen denen, die zurückbleiben

Schwere Unfälle, Todesfälle in der Familie oder ein Suizid an einem Bahnhof sind traumatische Erlebnisse für Zeugen und Hinterbliebene. Das Kriseninterventionsteam steht den Betroffenen psychologisch zur Seite.

Plus Bei Unfällen und auch Krankheiten können Angehörige plötzlich mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert sein. Das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt, wer bei solchen Schicksalsschlägen zur Stelle ist.

Von Stephanie Millonig

In den vergangenen Tagen zogen im Landkreis wieder tragische Todesfälle die Aufmerksamkeit auf sich. Wer die Berichte liest, fragt sich, wie es den Familien gehen mag und denkt auch an andere Fälle. An den Angehörigen, der bei einem Verkehrsunfall Zeuge wird, wie Vater, Ehefrau oder Kind getötet wird, den Pendler, der miterleben muss, wie sich am Bahnhof ein Mensch vor den Zug wirf, oder eine junge Familie, die mit dem plötzlichen Herztod des Familienvaters konfrontiert ist.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Sanitäter und Notarzt sind für die medizinische Versorgung des oder der Verunfallten zuständig, doch wer kümmert sich um Betroffene, die körperlich unversehrt sind? Es ist das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes ( BRK), wie manchmal in einem Halbsatz in einem Unfallbericht zu lesen ist. Das Landsberger Tagblatt hat beim Roten Kreuzes nachgefragt, wie das ehrenamtlich agierende Team aus Notfallbetreuern arbeitet. Vor über 20 Jahren wurde in Landsberg ein KIT gegründet Spätestens nach dem Zugunglück von Eschede von 1998 habe man sich um Betreuer von Unfallzeugen bemüht, erläutert der Landsberger BRK-Geschäftsführer Andreas Lehner. Die Anregung sei aus den Reihen der Rettungssanitäter gekommen, so Lehner. Vor über 20 Jahren wurde das KIT Landsberg von Manfred Zaumseil und Rolf Böhm gegründet. Es handelt sich um ehrenamtliche Helfer, die selbst Sanitäter sind, aber auch noch eine spezielle Ausbildung absolviert haben, die sie qualifiziert, Menschen in Notsituationen psychologisch zur Seite zu stehen. „In Landsberg ist die Besonderheit, dass wir auch mit der Notfallseelsorge zusammenarbeiten“, erzählt Andreas Lehner. Wann wird nun das KIT gerufen? Oft wird der Einsatz bereits von der Integrierten Leitstelle ausgelöst: Beispielsweise wenn ersichtlich ist, dass mehrere betroffenen Zeugen zu erwarten sind, wie bei einem Suizid im Bahnhof, wie der stellvertretende BRK-Kreisbereitschaftsleiter Christian Haberkorn erläutert. Oder der Rettungsdienst, der zu einem Verkehrsunfall gerufen wurde, entscheidet, dass es hier auch unverletzte Beteiligte gibt, die es zu betreuen gilt. Auch die Polizei holt sich Notfallbetreuer zur Unterstützung „Es kann aber auch sein, dass wir Rettungssanitäter zu einem medizinischen Fall gerufen werden, beispielsweise zu einem plötzlichen Herztod, und die Kollegen vom Kriseninterventionsteam hinzurufen, damit die Familie betreut wird. Die Kollegen sind Gold wert in solch einer Situation.“ Auch die Polizei kann das Kriseninterventionsteam anfordern, wenn es darum geht, eine Todesnachricht zu überbringen. Rechtlich sei es notwendig, dass ein Beamter die Nachricht überbringt, oft seien die Polizisten jedoch froh, noch jemand vom KIT und der Notfallseelsorge dabei zu haben, erzählt Haberkorn. Der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter weiß aus seiner Erfahrung im Rettungsdienst, dass so mancher Angehörige, der anfangs eher skeptisch war, wenn die Notfallbetreuer hinzugerufen wurden, dann doch das Gesprächsangebot in Anspruch genommen hat. Denn die KIT-Mitglieder informieren auch darüber, wie es weitergeht, beispielsweise im Zusammenhang mit der Bestattung oder auch was eine Obduktion sei. „Es ist aber niemand gezwungen, mit dem KIT zu reden.“ Zumeist sind die Helfer zwei bis drei Stunden im Einsatz Zumeist liegt die Einsatzdauer laut Haberkorn bei zwei bis vier Stunden, er weiß aber auch von einem Einsatz, der zwölf Stunden gedauert habe. „Eigentlich geht es aber um die Akutsituation und die Kollegen vom KIT verweisen dann auf weitere Hilfsangebote.“ Die KIT-Mitglieder hätten alle auch eine Sanitäterausbildung und könnten somit auch erste Hilfe leisten, sollte ein Angehöriger in der Stresssituation auch körperlich zusammenbrechen.„Sie haben auch immer einen Notfallkoffer dabei.“ Dass die Krisenintervention nötig ist, zeigen die steigenden Fallzahlen. Waren es 2014 beispielsweise noch 80 bis 120 Einsätze pro Jahr, sind es mittlerweile 90 bis 120 Einsätze, wie Christian Haberkorn sagt. „Und heuer werden wir diese Zahl auch überschreiten, das KIT ist aktuell schon 115 Mal ausgerückt.“ Auch die Notfallseelsorger arbeiten mit Die Krisenintervention im Landkreis wird laut Haberkorn derzeit von 18 Rot-Kreuz-Mitgliedern und sieben Notfallseelsorgern aus dem kirchlichen Bereich übernommen, die mal einzeln, mal zu mehreren im Einsatz sind. Leiterin des Kriseninterventionsteams ist Sabine Hochrieser, die gestern nicht erreichbar war. Sie hatte bei einem zurückliegenden Interview mit unserer Zeitung berichtet, dass man Menschen, die nach einem traumatischen Erlebnis gleich aufgefangen würden, auf einen positiven Weg der Trauer führen könne. Ohne Hilfe bestehe die Gefahr, dass es zu psychischen Erkrankungen komme. Akute Belastungsstörungen seien beispielsweise Schlaflosigkeit und Unlust. Die Kriseninterventionshelfer sind mit unterschiedlichen Reaktionen bei Menschen konfrontiert. Oft dauert es Minuten, bis ein Angehöriger eine Todessituation realisiert hat: Ein Augsburger Notfallseelsorger schilderte in unserer Zeitung, dass eine Frau, der der Tod ihres Sohnes mitgeteilt wurde, minutenlang den Tisch weiter gedeckt habe, bis sie plötzlich die Teller fallen ließ. Diese tragischen Todesfälle haben sich in den vergangenen Tagen erreignet: Tödlicher Unfall: Spaziergänger finden Auto von Verschwundenem Tödlicher Unfall: Mann wird von Betonmischer überrollt

Themen folgen