vor 20 Min.

Kritik: Landkreis hat zu hohe Schulden

Begibt sich der Landkreis mit dem Neubau eines Gebäudes für das Landratsamt in ein „finanzielles Abenteuer“? Das Bürgerforum Landsberg kritisiert die Schuldenlast des Landkreises.

Rainer Gottwald vom Bürgerforum sagt, dass Landsberg statistisch schlecht abschneidet. Knackpunkte sind der Neubau des Verwaltungsgebäudes und freiwillige Aufgaben

Von Stephanie Millonig

Im Jahr 2017 stand der Landkreis Landsberg auf Platz 68 von 71 bayerischen Landkreisen in der Statistik der Prokopf-Verschuldung. Bei Gesamtschulden von fast 53 Millionen Euro ergaben sich pro Landkreisbürger 443 Euro, im bayerischen Mittel waren es 197 Euro. Für das Bürgerforum Landsberg, das sich den Schuldenabbau auf die Fahnen geschrieben hat, ein unhaltbarer Zustand. Sprecher Dr. Rainer Gottwald kritisiert in einem Schreiben an Landrat, Kreisräte, Bürgermeister und Stadträte den „Neubau eines Landratsamtes“ als „nächstes finanzielles Abenteuer“.

Ein Teil der Aufgaben des Landratsamtes soll künftig in einem geplanten Neubau am Penzinger Feld erledigt und Außenstellen dort zusammengefasst werden. Kein Argument für Gottwald: Die Abteilung Gesundheit und Prävention sei immer schon in einem gesonderten Gebäude untergebracht gewesen, wie auch das staatliche Schulamt. Bei den übrigen Außenstellen müsse geprüft werden, ob sie überhaupt zu den Pflichtaufgaben des Landkreises gehörten. Die Betreuung von Asylbewerbern könne wieder dem BRK übertragen werden. Für den Neubau gibt es keine aktuelle Kostenschätzung, 2015 war von 30 Millionen Euro die Rede, Gottwald geht von 50 Millionen Euro aus.

Auf LT-Nachfrage nehmen Landrat Thomas Eichinger und das Landratsamt Stellung: Der Landkreis nehme eine Reihe von Aufgaben wahr, die in anderen Landkreisen meist von Gemeinden oder sonstigen Aufgabenträgern durchgeführt werden. So besitzt der Landkreis beispielsweise 465 Wohnungen, davon 270 mit Sozialbindung, betreibe ein Hallenbad und zwei Freibäder sowie zwei Kreisseniorenheime, alles freiwillige Aufgaben. Ein Teil der Schulden entfalle auf die Finanzierung dieser Aufgaben. Die politische Entscheidung zur ursprünglichen Übernahme dieser Aufgaben reiche weit in die Vergangenheit zurück. Würde der Landkreis nicht die Bäder tragen, müssten dies die Kommunen tun, sagt Landrat Thomas Eichinger.

Auch in die Sanierung der Schulen wurden Millionen investiert. Das Landratsamt erläutert, dass ein Teil der Schulden „rentierlich“ sei, also gegenfinanziert wird, wie beispielsweise im Bereich der Wohnungen oder der Abfallwirtschaft und dass den Schulden auch ein entsprechendes Vermögen gegenüberstehe. „Der Bestand des Anlagevermögens betrug zum 31. Dezember 2016 (aktueller Jahresabschluss) insgesamt 217,71 Mio Euro.“ Wie der Landkreis im Vergleich dastehe, lasse sich nicht sagen, da die meisten Landkreise ihr Anlagevermögen nicht erfasst hätten.

Seit 2016 sind laut Landratsamt keine neuen Schulden aufgenommen, sondern Verbindlichkeiten getilgt worden. Der Schuldenstand werde sich von rund 53 Millionen Ende 2017 bis zum Jahresende 2019 auf rund 45 Millionen Euro verringern. (380 Euro pro Einwohner). Eichinger betont auch, dass der Landkreis „transparent“ mit seiner Schuldensituation umgehe. Beispielsweise seien die Seniorenheime, die vorher in Eigenregie geführt und deren Schulden damit nicht im Kreishaushalt sichtbar waren, in den Haushalt übernommen worden.

Wenn ein Teil der Außenstellen im geplanten Bau am Penzinger Feld zusammengefasst werden, ergeben sich daraus auch Einsparungen? Im Haushalt 2019 seien für die 14 Außenstellen Kosten von rund 800000 Euro vorgesehen, heißt es aus dem Landratsamt – ohne Hausmeister, IT-Kosten, Ausstattung, Unterhalt und sonstige interne Verwaltungskosten. Die Kosten würden bei einem Neubau weitgehend entfallen.

Themen Folgen