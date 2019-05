Kritik an der Ausländerbehörde: Wie unser Staat funktioniert

(Verbale) Gewalt gegen Behördenmitarbeiter - das geht gar nicht. LT-Redakteur Gerald Mödlinger kommentiert die jüngsten Entwicklungen um die Ausländerbehörde.

In Deutschland und Europa ist vieles anders als in vielen Ländern in Afrika und Asien. Es gibt hier ein hohes Maß an sozialer Sicherheit und eine funktionierende Verwaltung und Justiz. Flankiert wird dies von einer intakten Zivilgesellschaft mit viel ehrenamtlichem Engagement. Davon haben in den vergangenen Jahren viele Flüchtlinge profitiert, die hier aufgenommen wurden und eine neue Lebensperspektive erhalten haben. Die Bewältigung einer großen Zahl von Flüchtlingen in kurzer Zeit hat aber auch zu teilweise unguten Verhältnissen in den Unterkünften geführt, die Behörden arbeiteten oft am Rande der Leistungsfähigkeit.

Die Behörden entscheiden aufgrund der vorliegenden Dokumente

Viele Asylanträge müssen nach geltendem Recht auch abgelehnt werden. Eine Abschiebung kann die Folge sein. Wohl auch deswegen beschaffen manche keine Ausweis- oder Passpapiere aus ihren Heimatländern. Wer sich aber gegenüber einer Behörde nicht kooperativ zeigt (Identitätsklärung), dem drohen Sanktionen. Das betrifft übrigens nicht nur Flüchtlinge, sondern auch viele andere Menschen, die sich öffentliche Leistungen erwarten und dafür ihre persönlichen Verhältnisse offenlegen müssen. Behörden müssen nach geltendem Recht oft Entscheidungen treffen, die für die Betroffenen von existenzieller Bedeutung sind. Nicht immer fallen diese im Sinne dieser Personen aus. Das ist die andere Seite eines funktionierenden Staatswesens.

Darauf mit Beschimpfungen und Bedrohungen oder gar Gewalt zu reagieren, das geht gar nicht. Davor müssen Behördenmitarbeiter geschützt werden. Sie leisten eine Arbeit, um die sie niemand beneidet. Dass sie in einer emotional angespannten Situation vielleicht auch manchmal so reagieren, wie sie es unter anderen Umständen nicht würden, kann man durchaus verstehen. Da soll mal jeder überlegen, wie er sich verhalten würde.

