Kühlmannstraße: Fußgänger laufen durch die Baustelle

Nicht alle Fußgänger halten sich an die Sperrung im Bereich der Lechsteg-Baustelle in der Von-Kühlmann-Straße.

Plus Werden die Verkehrsregeln an der Kühlmannstraße in Landsberg eingehalten, die während des Baus des Lechstegs gelten? Was man dort beobachten kann.

Von Gerald Modlinger

Zwei ältere Herren genießen von der Von-Kühlmann-Straße aus den Blick über den Lech auf die künstliche Halbinsel. Dort werden die ersten Löcher für die Lechsteg-Bohrpfähle in den Untergrund geschlagen. Eigentlich dürfen sie hier gar nicht stehen. Fußgänger sind im Baustellenbereich nicht erwünscht. So sieht es die Verkehrsregelung während der Bauzeit vor. Doch nicht alle halten sich daran.

Als die beiden Herren über den Fluss blicken, ist es gerade ruhig an der Kühlmannstraße. Doch dann nähern sich ein Bagger und ein Lkw der dortigen Baustelle – es ist Zeit, das Feld zu räumen, um die Bauarbeiten nicht zu behindern und sich auch selbst nicht zu gefährden. Zwischen Warnbaken und Bagger hindurch Doch nicht alle sind so vorsichtig: Kurz darauf passieren trotz Durchgangsverbot zwei junge Männer die Baustelle. Sie gehen zwar nicht auf der verengten Fahrbahn, sondern hinter den Warnbaken auf der Baustelle, einer sogar just dann, als die Baggerkanzel ausschwenkt. Auch unten am Lechuferweg kann man trotz Sperrung gelegentlich Spaziergänger und Radler beobachten, und an der Straße missachten einzelne Radfahrer auch das Durchfahrtverbot von Süd nach Nord. Bei der Landsberger Polizei sieht man die Situation in der Kühlmannstraße bislang eher gelassen, erklärte auf LT-Nachfrage ein Sprecher. Beschwerden über Regelverstöße seien ihm nicht bekannt geworden. Dass sich der eine oder andere nicht an die Schilder halte, sei aber immer wieder zu beobachten. Die Verkehrsregelung hatte in der Bauausschusssitzung für Diskussionen gesorgt. Am Mittwochabend wird im Stadtrat ein Dringlichkeitsantrag der Grünen behandelt. Stadtrat Moritz Hartmann hatte kritisiert, dass die Fußgänger ausgesperrt werden. Das Ordnungsamt begründete die Verkehrsregelung damit, dass man den Stadtbusbetrieb aufrechterhalten wolle. Fußgänger, Busse und Autos passieren zu lassen, wäre zu gefährlich. Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Von-Kühlmann-Straße: Achtung, Baustelle! Interessante Fotos zur Lechsteg-Baustelle: 29 Bilder Die Lechsteg-Baustelle in Landsberg

