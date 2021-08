Kultur

vor 17 Min.

Aktion in der Alten Wache in Landsberg: Kann Kunst nachhaltig sein?

Plus In der Alten Wache im Landsberger Frauenwald setzen sich Kunstschaffende mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Die Herangehensweise ist unterschiedlich.

Von Romi Löbhard

Zum zweiten Mal bespielt der Verein „Kunst hält Wache“ die Alte Wache im Frauenwald, die jahrzehntelang in einem Dornröschenschlaf versunken war. Nach dem Friedensprojekt im vergangenen Jahr sind noch bis Sonntag, 15. August, „Holzwege“ und speziell Nachhaltigkeit die zentralen Themen. Was sind Holzwege, was bedeuten sie in der Kunst und für Künstlerinnen und Künstler? Und vor allem: Wie kann das hochaktuelle Thema Nachhaltigkeit künstlerisch umgesetzt werden? Überhaupt: Was bedeutet Nachhaltigkeit und wie ist der Begriff Holzwege zu verstehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen