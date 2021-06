Die Faszination der Balladen

Das Landestheater Schwaben präsentiert im Stadttheater klassische Balladen und Songs. Das gewagte Konzept funktioniert

Sie lösen noch immer dieselbe Faszination aus, eine Mischung aus Gruseln und Neugier, und am Ende einen Schauer angesichts der unglaublichen Geschichte, die sie erzählen: Die klassischen Balladen. Sie sind uns bekannt, aber wann haben wir sie zuletzt gehört oder gelesen? Erinnern wir uns noch genau an die Bürgschaft, den Taucher, den Erlkönig oder Herrn von Ribbeck im Havelland?

Wer diese Form der Dichtung mag, der konnte das Stück „Die Füße im Feuer – Balladen und Songs“ des Landestheaters Schwaben im Landsberger Stadttheater so richtig genießen. In der Inszenierung von Kathrin Mädler jagte eine Ballade die nächste, und auch die teils klassischen, teils modernen Lieder und Songs dazwischen erzählten düstere oder wehmütige Geschichten. Das Konzept des Abends ist etwas gewagt: Eine nahtlose Aneinanderreihung von sehr eindrucksstarken Texten, kaum ist der Grenadier mit den Worten „Was schert mich Frau, was schert mich Kind“ gestorben, wird Miss Otis von einem wütenden Mob gelyncht. Kaum hat der Ritter der Dame den Handschuh aus der Löwengrube geholt, wird ein Soldat von seinem Mord an einer Hugenottenfrau heimgesucht …

Es erzählen die Figuren, die sich in den Balladen – vor allem des 19. Jahrhunderts – immer wieder finden: Ein ewig nasser und verbrannter Seemann (André Stuchlik), eine versetzte Braut (Klaus Philipp), eine Kindsmörderin (Regina Vogel), ein Geisterreiter oder Geisterritter (Agnes Decker) und schließlich die Kuratorin des Fegefeuers (Ekaterina Isachenko), in dem sich diese Figuren – aus der Zeit gefallen – aufhalten und auf ewig ihre dramatischen Geschichten erzählen. Wie im Museum sind Glaskästen aufgestellt, sie zeigen Symbole der bekanntesten Balladen: Den Besen von Goethes Zauberlehrling, den Birnbaum des Herrn Ribbeck, ein herausgerissenes Herz, einen großen Fisch, einen Brautschleier.

Um zwischen den emotionalen Texten Puffer zu schaffen, hilft nur eines: Musik. Es erscheint wie ein Zauber, dass die Darsteller, die ihre Balladen so herzzerreißend vortragen, dann auch noch kunstvoll teils vielstimmige Vokalsätze zum Besten geben, in reinster Intonation. Ekaterina Isachenko besticht mit ihrer ausgebildeten Sopranstimme, doch auch die anderen haben schöne Stimmen und beeindrucken, wie Regina Vogel mit dem Sting-Song „Fields of Gold“. Doch vollends begeisternd sind die Stücke, die die Truppe mehrstimmig singt, wie „Viva la Vida“ von Coldplay oder auch das schmelzend-schöne Brahms-Duett „Die Meere“ (Agnes Decker und Regina Vogel).

Als John Maynard begraben ist und der unglückliche Geliebte in einem kühlen Grunde am liebsten sterben will, ist das Stück zu Ende - aber die Schwabentruppe hat noch so viel Spiellaune, dass sie den knapp 20 Zuschauern, die nach Kräften applaudieren, zwei Zugaben gönnt: Noch einmal das volltönende „Viva la Vida“ und ein schwungvolles Shanty, das die Schwere des Abends aufhebt und das Publikum nach Jubelrufen beschwingt entlässt. (knill)