Preis für „Veilchen“

Landsberger Musikkabarett erhält einen Sonderpreis. Was den Song auszeichnet

Mit dem Song „Baden geh’n“ hat das Landsberger Musikkabarett „Zum blauen Veilchen“ den Sonderpreis des Biotopia LAB Naturkundemuseums München beim vom WWF World Wide Fund For Nature Deutschland ausgeschriebenen Kleinkunstwettbewerb „Am Fluss dahoam“ gewonnen.

Das Musikkabarett-Trio, bestehend aus Singersongwriterin/Autorin Sybille Engels, Kabarettistin/Autorin Monica Calla und dem Gitarrist Thomas Jankovic, bespielte in Vor-Corona-Zeiten regionale und überregionale Kleinkunstorte und ist in Landsberg dem einen oder anderen bekannt durch Auftritte bei „Kunst hält Wache“ oder in der Langen Kunstnacht. Das Ensemble verbindet laut Pressemeldung Musik, Satire und Lyrik und widmet sich politischen und gesellschaftskritischen Themen unserer Zeit.

Der Song aus der Feder von Singersongwriterin Sybille Engels setzt sich auf satirisch-kabarettistische Weise mit Klimawandel, Lobbyismus und der Verunreinigung der Flüsse durch Pestizide auseinander. Michael Johan Gorman, Gründungsdirektor von Biotopia, zeigte sich begeistert über den „eingängigen und humorvollen Song mit einer starken Umweltbotschaft“ und lud die „Veilchen“ ein, ihren Award bei einer persönlichen Vorstellung des Hauses entgegenzunehmen, heißt es in der Pressemeldung.

„Täglich neue Aufreger über Inzidenzen oder Maskengewinnler – aber die größte Gefahr für uns alle, die Klimakatastrophe, kommt in der aktuellen öffentlichen Debatte merkwürdig selten vor", sagt Singersongwriterin Sybille Engels, die ihre „Neuen Protestlieder" diesem Thema widmet. „Preisgekröntes Musikkabarett aus Bayern, bitterböser Text – und die Musi spielt dazu", schrieb das Umwelt-Webportal greenspotting.de, das den Song veröffentlichte. Der Song ist demnächst auch auf OlaTV zu sehen. Oder man findet „Baden geh'n" im Youtube-Kanal von „Zum Blauen Veilchen".