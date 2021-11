Wo die Martinigans noch gegessen wird

Braten, Blaukraut, Knödel: Das geschmorte Festtagsessen gehört traditionell zum Martinstag dazu. Doch nicht überall im Landkreis Landsberg scheint der Sankt-Martins-Brauch noch gelebt zu werden

Unweit des Ammersees ist Bruder Daniel Felber für die Geflügelhaltung und Direktvermarktung im Hofladen des Klosters St. Ottilien verantwortlich. Bis zu 400 Gänse pro Jahr leben auf dem Gelände der Erzabtei. Besonders zu Kirchweih, Martini und an Weihnachten werden diese für einen Festtagsbraten gekauft. Für Bruder Daniel beginnt mit dem Advent die geschäftigste Zeit des Jahres. Aber auch schon zum Sankt Martinstag erhält er einige Bestellungen.

Vor allem die Gastronomie, aber auch einige Privathaushalte decken sich mit einem Festtagsbraten aus seiner Fütterung ein. Die Tiere wachsen in St. Ottilien auf, Besucher können ihnen beim Scharren und Picken zuschauen – bis sie direkt vor Ort geschlachtet werden. Drei Größenkategorien stehen zur Verfügung, je nachdem wie viele Gäste zu bewirten sind. „Viele fragen mich dann: Bringe ich eine große Gans überhaupt in meinen Ofen?“, erzählt Bruder Daniel schmunzelnd, der bei dieser Frage nicht weiterhelfen kann, ohne den Ofen gesehen zu haben.

Auf dem Geflügelhof Burchardt-Mayer im Fuchstal macht sich ebenfalls bemerkbar, dass der Martinstag vor der Tür steht. Doch die Nachfrage habe sich insofern geändert, dass weniger Privatpersonen Gänse kauften, sondern vor allem Gastronomen. Seit 1991 führen die Eheleute den Geflügelhof. „Gänse verkauft man von Kirchweih bis Weihnachten“, sagt Susanne Mayer. Die bestellten Gänse werden eine Woche vor der Abholung abgehangen. Damit sind die Martinsgänse schon geschlachtet; der Weihnachtsbraten steht dagegen noch auf der Wiese.

Nicht alle Wirte im Landkreis Landsberg bieten Martinigänse an

Bei den Burchardt-Mayers gibt es selbstverständlich auch einen Martinibraten. „Ganz klassisch mit Apfel-Majoran-Füllung und selbst gemachten Knödeln und Blaukraut“, schwärmt Mayer, die unter der Woche keine Zeit für die Zubereitung haben wird: „Der Braten muss lange im Ofen schmoren, deshalb gibt es das Gericht bei uns immer am Sonntag.“ Mit drei Tagen Verspätung gibt es auch bei Johannes Matheis einen deftigen Braten. Der Gastronom kocht diesen nicht privat, sondern für seine Gäste im Landsberger Gasthof Süßbräu. „Am Donnerstag ist bei uns eher weniger los, am Sonntag lohnt sich viel mehr“, sagt Matheis, der noch ein paar Plätze frei hat für Fleischliebhaber.

Carmen Heigl, Juniorchefin des Gasthofs zum Probst in Weil, bietet nur begrenzt und auf Vorbestellungen das Gansessen an Sankt Martin an. „In Bayern wird traditionell eher an Kirchweih Geflügel gegessen“, sagt Heigl. Am sogenannten Enten- und Gänsetag zur besagten Kirchweih geht es dagegen rund: „Da fangen wir schon um 3 Uhr morgens mit dem Braten an, weil wir sonst nicht mehr hinterherkommen würden.“ Beim Metzgerwirt in Hurlach gibt es dagegen „schon seit vielen Jahren keine Martinsgänse mehr“, sagt Wirtin Stefanie Rüdel. Die Nachfrage habe immer weiter nachgelassen, bis es sich nicht mehr gelohnt hätte.

Martinigans to go gibt es beim Gasthof Wangerbaur

Bei Herbert Fischer vom Gasthof zur Brücke in Kaufering gibt es die Gänsespeise ebenfalls nur auf Vorbestellung. Auch der Brückenwirt berichtet, dass die Nachfrage früher viel höher gewesen sei. „Die alten Bräuche geraten in Vergessenheit“, ist seine Begründung für das nachlassende Interesse am Martinibraten. Ganz anderer Meinung ist der Wirt vom Gasthof Wangerbaur aus dem Greifenberger Ortsteil Painhofen. Bernhard Dietrich wirbt online für das mehrtägige Angebot: Im Gasthof, nördlich des Ammersees, gelegen zwischen Wiesen und Wäldern, gibt es eine Portion Gans oder gefüllte Ente aus St. Ottilien mit Kartoffelknödeln und Blaukraut. Von Donnerstag bis Sonntag bietet Dietrich das Essen vor Ort oder zum Mitnehmen an. Diese Strategie ist seiner Meinung nach ein Erfolg: „Man muss sich Mühe geben und gute Zutaten verwenden.“ So sei das Lokal am Donnerstag ausgebucht. Das To-go-Angebot war eigentlich eine Notlösung des Lockdowns im Winter 2020, doch Dietrich möchte es auch nach der Pandemie beibehalten. In Greifenberg ist die Nachfrage nach Martinigänsen also ungebremst.

Für Bruder Daniel aus St. Ottilien gibt es einen entscheidenden Faktor, ob Menschen die Tradition des Gansessens pflegen oder nicht: „Eine oder einer in der Familie muss den Brauch am Leben halten.“ Bruder Daniel muss es wissen. Denn diese Familiennamen findet er alljährlich auf seiner Liste der Vorbestellungen. Für ihn und die anderen Mönche des Klosters gibt es an Martini dagegen keine Gans. „Leider Gottes ist es nicht möglich, eine ganze Gans in unserer Großküche zuzubereiten“, bedauert der Geflügelexperte. Eine Entenbrust an Martini ist dagegen kein Problem für die Klosterküche.