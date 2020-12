vor 49 Min.

Kulturförderpreis: "A Story of Reflection" ist eine junge Band vom Ammersee

Plus Die Band „A Story of Reflection“ aus dem Landkreis Landsberg hatte in diesem Jahr viel vor. Doch dann kam Corona. Was die Träger des Sonderpreises des Kulturförderpreises derzeit machen.

Von Romi Löbhard

Die Kulturförderpreisträger 2020 des Landkreises Landsberg stehen fest. In einer Serie stellt das LT die ausgezeichneten jungen Künstler vor. Dieses Mal geht es um die Träger Sonderpreises. Das sind die vier Musiker der Band "A Story of Reflection". Die Corona-Lage hat ihre Pläne schwer durcheinander gewirbelt.

München-Hamburg-Wien-Mallorca, dazu weitere Orte in Europa: Es ist gar nicht so einfach, gemeinsame Sache zu machen, wenn die Mitglieder einer Band für den Augenblick weit verstreut leben. So sieht es derzeit bei „A Story for Reflection“ aus. Da wundert es kaum, dass, wie Maximilian Aldinger erzählt, sich die Gruppe gerade „in einer Schwebesituation“ befindet, es „seit Mai relativ still, die Stimmung nicht so toll“ ist. Der Sonderpreis 2020 des Landkreises Landsberg, den die Band erhält, sei allerdings eine gute Motivation, sich mal wieder zusammenzutun.

„Wir haben alle irgendwie Lust dazu.“ Jakob Mühleisen (Gitarre, Gesang) und Maximilian Aldinger (Keyboard) haben „A Story for Reflection“ als Duo vor fünf Jahren gegründet. Anton Engelmann (Schlagwerk) und Veit Kobler (Bass) machten die Gruppe später zum Quartett.

Im Studium auf getrennten Wegen

Jetzt sind alle vier Musiker 19 Jahre alt – und auf mehrere Städte verstreut. Anton Engelmann studiert in München Theaterwissenschaften und Regie, ist nebenbei am Residenztheater in der Technik beschäftigt. Veit Kobler begann ein Studium der Musikwissenschaften in Hamburg. Maximilian Aldinger studiert gerade „fern“, von Mallorca aus, Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Wien. Jakob Mühleisen hat sich vor Jahren bereits ganz der Musik verschrieben. Der Berufsmusiker tourt schon länger als Solomusiker durch die Lande – was derzeit wegen Corona nicht möglich ist.

Die Indieband "A Story of Reflection" im Probenraum am Ammersee-Gymnasium kurz (von links): Anton Engelmann (Schlagzeug), Veit Kobler (Bass), Maxi Aldinger (Keyboard) und Jakob Muehleisen (Gitarre/Gesang). Bild: Thorsten Jordan

Die Pandemie erwischte auch A Story for Reflection. Im Sommer 2019 hatten sie sich am Gardasee eingemietet und eine erste EP eingespielt – mit eigenen Songs, geschrieben von Jakob Mühleisen und Maximilian Aldinger und zu viert verfeinert. Und hatten jede Menge Spaß, den das Quartett mit seinen Fans auf Instagram teilte: Aufnahmekabine war ein Kleiderschrank, die Freunde hatten viel zu lachen. „Auf diesen Tonträger sind wir schon sehr stolz“, erklärt Maximilian Aldinger. Eine spezielle Stilrichtung ist darauf nicht zu erkennen. Indie, Pop, Rock, Country, Psychedelic – A Story for Reflection probiert sich an allem, was den Erstling „Caprino“ recht unterhaltsam macht.

Sie hoffen auf ein Treffen im nächsten Jahr

Heuer im Winter begann die Band mit dem Mini-Album im Gepäck eine Promotiontour, die sie durch ganz Deutschland führen sollte. Das Virus machte diese Pläne zunichte, die Motivation ging den Bach runter.

Die Aussicht auf eine schöne Preisverleihung und damit verbunden, einen Auftritt, ist für die Band Anlass, über eine mögliche gemeinsame Zukunft nachzudenken. „Anfang nächsten Jahres wollen wir uns mal wieder treffen“, sagt Maximilian Aldinger, „zum Reden und Musik machen.“

