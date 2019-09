vor 18 Min.

Kulturhalle: „Der Stadtrat hat nichts mehr zu entscheiden“

Urbanes Leben am Papierbach: Der Projektträger arbeitet in Sachen Kulturhalle mit einem anderen Architekten zusammen. Das stößt bei einer Interessensgruppe in Landsberg auf Kritik.

Von Gerald Modlinger

Mit mehr als 40 Tagesordnungspunkten auf der am Mittwoch um 18 Uhr beginnenden Sitzung steigt der Stadtrat in die letzten Monate vor der Kommunalwahl ein. Neben zahlreichen Anträgen aus den Fraktionen begleitet den Stadtrat wieder die Papierbach-Bebauung. Und hier kündigen sich weitere Veränderungen gegenüber den bisherigen Planungen an. Es geht - wieder einmal - um die geplante Kulturhalle. Auf dem Baufeld B1, in dessen Zentrum ein großes Kulturgebäude stehen soll, soll nicht der Siegerentwurf des 2017 abgehaltenen Realisierungswettbewerbs gebaut werden, sondern der zweitplatzierte Entwurf. Das sorgt im Vorfeld für Kritik.

Terminliche Probleme führten zur Trennung vom Architekturbüro

Was es mit den Plänen auf sich hat, wird in der Sitzung Michael Ehret von der „Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft“ (APE) selbst erklären. Vorab machte das Unternehmen dazu keine weiteren Angaben. In der Sitzungsvorlage für den Stadtrat finden sich drei Zeichnungen des nun geplanten Gebäudes und ein kurzer Text zu den Umständen des Architektenwechsels. Darin heißt es: „Aufgrund der Komplexität des Gesamtquartiers Am Papierbach mit zahlreichen Abhängigkeiten – beispielsweise auch durch das geplante Bauwerk der Bahnüberführung – sind mittlerweile terminliche Verzögerungen bei der Realisierung der Bauvorhaben hinzunehmen.“ Dies habe zur Folge, dass eine Realisierung durch das bisherige Architekturbüro nicht mehr zum ursprünglich geplanten Zeitraum möglich sei. Die Zusammenarbeit von APE und dem Architekturbüro sei daraufhin „einvernehmlich“ beendet worden.

APE mache nun für der für einen solchen Fall gegebenen Möglichkeit, einen weiteren Preisträger anstelle des Siegers zu beauftragen, Gebrauch. Am Siegerentwurf hatte 2017 der Jury unter anderem das shed-förmige Dach gefallen, das an die ehemalige Industriebebauung der Pflugfabrik erinnern und weniger die Anmutung eines großformatigen Kulturzentrums haben sollte. Der neue Plan beinhaltet jetzt ein kubisches Gebäude mit einer Innenterrasse.

Die Künstler und Kulturschaffenden fühlen sich übergangen

In dem besagten Baufeld ist auch ein Veranstaltungssaal vorgesehen, für den der Stadt ein Nutzungsrecht für 30 Tage im Jahr eingeräumt wird. Über dessen Höhe hatte es im vergangenen Jahr eine lebhafte Auseinandersetzung gegeben. Wolfgang Hauck, der in der Lenkungsgruppe ULP den Bereich Kultur vertrat, hatte die damals in Rede stehende Raumhöhe von 4,50 Meter als ungeeignet kritisiert. Auch zu dem jetzt beabsichtigten Architektenwechsel schrieb er den Stadträten. Er kritisiert die seiner Meinung nach unzureichende Mitsprache des Stadtrats: „Diesen Wechsel in der Beschlussvorlage zur Kenntnisnahme vorzulegen, verdeutlicht, dass der Stadtrat hier nichts mehr zu entscheiden hat und eine moderierende und qualifizierte Auseinandersetzung, wie sie es mit der vorherigen Lenkungsgruppe noch gab, nicht mehr stattfindet.“

Hauck erkennt auch keinen Ansatz, „das vorhandene Fachwissen der Kulturschaffenden und bisher mitwirkenden Akteure einzubeziehen“. Eine solche Vorgehensweise „wird immer deutlicher als geschäftsmäßig und profitorientiert wahrgenommen und entspricht nicht dem Agieren unter Freunden mit Empathie und wahrem Interesse an der Stadtentwicklung“. Hauck fordert mehr Bedenkzeit und die Untersuchung von Alternativen.

