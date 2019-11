Kunst: Wenn eine alte Lötlampe zum Feuervogel wird 

Plus Mit einem breitgefächerten Spektrum an Arbeiten und Arbeitstechniken präsentiert sich die Künstlergilde vielseitig wie selten zuvor. Wie überall gibt es Lieblingsstücke.

Alles Stühle schleppen reichte nicht, der Besucherandrang zur Eröffnung der 85. Jahresausstellung der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee war so groß, dass es in der Eingangshalle der Beruflichen Schulen zuletzt nur noch Stehplätze zu verteilen gab. Keine allzu ernste Angelegenheit wollten die 55 sämtlich mit mehreren Werken vertretenen Künstler nach den Worten des Vorsitzenden Rainer Hollenweger aus der Präsentation machen, sondern lieber mit ihren Gästen ein freudiges Fest feiern – und reichten ihnen mit „Free Beer & Chicken“ nicht etwa kulinarischen, sondern auf den milden Herbstnachmittag abgeschmeckten, karibisch-heiteren Musikgenuss.

Eine große Leichtigkeit beruht auf konzentrierter Arbeit

Dass hinter aller „zur Schau getragenen“ Leichtigkeit in den Ateliers dann aber doch konzentriert gearbeitet wird, und sich das Augenmerk der Gildejuroren durchaus kritisch auf die Einreichungen ihrer Mitglieder richtet, ist nicht nur den Exponaten abzulesen, sondern konnten Besucher auch dem Hinweis Rainer Hollenwegers auf einige „wenige Objekte“ entnehmen, die „leider ausjuriert werden mussten“.

Aufgebaut ist nun eine „bunte Ausstellung“ mit 138 Werken, deren Schwerpunkte auf der Malerei und – nicht allein wegen des Gastausstellers Fotoclub Kaufbeuren – auf der Belichtungs-Kunst liegen. Deutlich schwächer als in früheren Jahren vertreten mit nur sieben, will man Heidi Gerhardingers in der Schrottpresse gefalteten Heizkörper hinzuzählen, acht Werken ist dagegen der Bereich Bildhauerei. Mit „Feuervogel“, einer federgeschmückten Lötlampe in einem alten Vogelbauer, leistet der Penziger Künstler Walter Friesenegger hier einen hintersinnig komponierten Beitrag voller feinem Wort- und „Bild“witz.





Die „Kuh“ der Malerin Ursula Roll in der Berufsschule. Bild: Julian Leitenstorfer

Vielseitig sind die Blickrichtungen, die man in der Berufsschule auf die Bilder und Objekte der Künstlergilde hat.

Wunderbar in Beziehung dazu gesetzt ist Ute Rossows beinahe aussagegleiche, künstlerisch jedoch völlig anders umgesetzte Farbradierung „Aus dem Rahmen“, in der mehrere Vögel von einer als Wasser definierten Farbfläche auffliegen und sich in den unbearbeiteten, freien Bildraum erheben.

Wie man vogelfrei wird

Diese wie auch die Gegenüberstellung des zum „Rippen-Gefieder“ gepressten Heizkörpers mit dem mächtigen Flügelpaar in Katinka Schneweis’ Gemälde „Vogelfrei“ mag Dr. Thomas Goppel im Sinn gehabt haben, als er von der „Vielfalt der Ausdrucksformen in ein und derselben Situation“ sprach. Neben den Kunstschaffenden nahm der Laudator in seiner Einführungsrede aber auch die Kunstrezipienten in den Blick als im positiven Sinne „sprunghafte Wesen, die im Laufe einer kurzen Ausstellung schon ganz unterschiedliche Perspektiven“ einnähmen und, indem sie den Künstlern auf der Spur blieben, sich selbst weiterentwickelten. Mit Blick auf den Ausstellungsort wünschte Goppel allen Besuchern, dass sie mit den gegebenen Anregungen „im Lernen Meister werden und als Gesellen unterwegs bleiben.“ Als eindrucksvolles Beispiel für eine Künstlerpersönlichkeit, die einerseits alles notwendige Grundverständnis hatte und andererseits doch „nie fertig wurde“, nannte er Gerhard Heitzer.

Liebe auf den zweiten Blick

Dem im August vergangenen Jahres verstorbenen, langjährigen Gilde-Vorsitzenden ist in einem separaten Raum eine Gedenkausstellung gewidmet mit einem Querschnitt durch Werke aus unterschiedlichen Schaffensperioden und in diversen Techniken. Sein Aquarell „S’ wird wieder Frühling“ nimmt dabei beinahe die gleiche Perspektive ein wie im oberen Flur Hans Dietrichs in leicht verändertem und dennoch unverkennbarem Stil festgehaltener „Blick auf die Altstadt“. Ihre Augen kaum von dem Buch auf ihrem Schoß abwenden kann die farblich fast mit ihrem blauen Lesesessel verschmelzende Marlene, die aufmerksamen Betrachtern noch einmal in Heidi Gerhardingers liebevoll gestalteten Porträt „Marlene im Schatten“ begegnet – als eigenwillige und unangepasste wie zugleich verletzliche junge Frau – und in ihrer Unverstelltheit für den einen oder anderen tatsächlich zur „Liebe auf den zweiten Blick“ werden könnte.

Die bei der Vielzahl der Teilnehmer unvermeidlich „bunte Ausstellung“ wartet einschließlich der Fotosonderschau mit Exponaten unterschiedlichster Techniken und, auch dies angemerkt, teils sehr unterschiedlicher Qualität auf.

Entdecken können Besucher ihre Lieblingsstücke noch bis 17. November, Samstag und Sonntag, von 14 bis 17.30 Uhr in den Beruflichen Schulen Landsberg, Spitalfeldstraße 11.

Auch die Werke des verstorbenen Malers Gerhard Heitzer sind zu sehen. Künstler zu sein, war die einzige Option für ihn