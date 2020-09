vor 54 Min.

Kunst, die Lebensfreude ausstrahlt

Die Künstlerin Ludwina Simmet zeigt ihre Werke im Landsberger Altstadtsaal

„Welch Vielfalt und Freiheit im künstlerischen Ausdruck.“ Dieser Eintrag eines Besuchers in das Gästebuch, das die Künstlerin Ludwina Simmet im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee ausgelegt hat, passt zu einer Ausstellung, deren Titel „passt net – gibt’s net“ bereits Programm und Versprechen ist.

Alle Arbeiten strahlen das unverkrampfte, unbeeinflusste, unverbogene Talent sowie eine vertrauende Zuversicht und Lebensfreude ihrer Schöpferin aus. In ihrer Offenheit selbst für schwierige Themen schwingt ein gewisser Optimismus mit. „Aleppo“, eine Hommage an eine einst stolze Stadt, die nun in Trümmern liegt, ist ein Skulpturenensemble aus Glasbruch, Metallfedern und Porzellan, das Chaos und Zerstörung zeigt, aber nicht wirklich verstörend wirkt – könnte es irgendwie doch ein Aufbruch sein.

Auf einem weißen Stehtisch umrahmen kleine, bunte Mosaikherzen ein blau-weiß-gelbes Mosaik-Grabkreuz, in das kein Korpus, sondern der blaugeblümte Deckel eines Porzellandöschens eingebaut ist, was eine enorme Symbolkraft in sich birgt. Mit Mosaiksteinen reich bestückte „Zauberstäbe“ sind die neuesten, teils raumhohen Kreationen der Geltendorfer Künstlerin, die in den Garten gehören, um entsprechend zu wirken. Wetterfest und frostsicher ist auch das Mosaik „Ferne Welten“, ebenfalls ein Stecksystem, bei dem das Mosaik auf zerschnittene, spezielle Teile von Styroporkugeln geklebt wurde.

Ein runder Metalltisch mit wunderschöner Mosaikplatte und passendem Stuhl sowie mit Mosaik reich bestückte Sitztonnen verleihen dem Raum eine behagliche Atmosphäre. Auf einer Seite der weißen Leiter sind kleine Mosaikbilder stimmig aufgebaut. In diese Bilder hat die Künstlerin Mitbringsel aus dem Urlaub eingebaut. Die Hörner und Münzen hat sie aus dem Tschad mitgebracht, das verwendete Flachglas wurde von ihr zugeschnitten, gebrochen und gezwickt.

Auf der anderen Seite der Leiter und an der Wand gegenüber sind kleine Aquarelle präsentiert, auf denen liebevoll gemalte Haus- und Wildtiere frohgemut aus ihren Rahmen blicken. Die großformatigen Bilder in Acryl auf Leinwand sollen den Betrachter zu eigenen Gedanken anregen, ihre Inspirationen hat Ludwina Simmet auf allen Bildunterschriften vermerkt. Auch in das Werk „Corona Chaos“, das in einer gewaltigen Farbkombination Natur und Umwelt und die momentane Situation abstrahiert, kann der Betrachter seine persönliche Wahrnehmung interpretieren. Die beiden getöpferten Skulpturen auf Sockeln entstanden nach Blindzeichnungen in einem absolut verdunkelten Raum im Rahmen eines Workshops in einer Töpferwerkstatt, bei dem ein Thema vorgegeben war. (gra)

Die Ausstellung im Altstadtsaal wurde bis zum 20. September verlängert und kann während den Öffnungszeiten oder nach Absprache mit der Künstlerin besichtigt werden.