Kunst vor dem stillen Örtchen

Feierliche Vernissage auf der einen Seite, Christkindlmarktbesucher mit dringendem Bedürfnis auf der anderen. Eine merkwürdige Ausstellungseröffnung im Landsberger Rathausfoyer.

Von Minka Ruile

„Bleib da weg, das ist Kunst!“ Ausgerechnet auf einer Vernissage würde man eine solche Ermahnung nicht erwarten. Ebenso wenig Besucher mit blinkenden Nikolausmützen oder scharenweise Publikum, das - hätte es die Wahl - lieber nicht Teil der Veranstaltung wäre. Da lief kürzlich etwas gehörig schief im Landsberger Rathausfoyer. Genauer gesagt liefen dort zwei Ereignisse völlig aneinander vorbei: Christkindlmarkt und Ausstellungseröffnung, Weihnachtsgaudi und Retrospektive auf das Werk eines verstorbenen Künstlers – unglücklich miteinander verbunden, ausgerechnet durch die öffentliche Toilette.

Aber anders als einmal quer durch die Rathausgalerie war das stille Örtchen für das „Weihnachtsvolk“ nicht zu erreichen und so ließen sich Störungen der Ausstellungseröffnung „Glasobjekte – Harry Zengeler, 1949-2016“ nicht vermeiden. Beinahe unvermeidlich entwickelte sich daraus die nahtlos an die aktuelle Debatte um einen konzerttauglichen Veranstaltungssaal anknüpfende Diskussion um einen mindestens ebenso dringend benötigten kunsttauglichen Präsentationsraum. Mit Ausnahme der allerdings zu ertüchtigenden Säulenhalle biete Landsberg mit Schulen und Verwaltungsgebäuden im Vergleich zu anderen Städten nur unzureichende Ausstellungsmöglichkeiten.

Diskussionen um den Ausstellungsort

Damit führte die Diskussion zwar weg vom Werk Harry Zengelers, nicht aber von dessen Person. Als engagierten, um den Status und die Rechte der Künstler besorgten Kollegen, der Vieles angestoßen habe, beschrieb ihn Kunstpreisträger Bert Praxenthaler. Dabei nannte er unter anderem seine Initiative zur Straße der Skulpturen in Kaufering und erinnerte an die wohl erste Bespielung der Säulenhalle mit dem seinerzeit skandalumwitterten Kunstprojekt „Unserer Lieben Frau“.

Als gelernter Glasbläser beherrschte der Bildhauer nicht nur alle handwerklichen und technischen Fertigkeiten dieses Berufs, sondern kannte auch sein Material und wusste es für seine künstlerischen Vorstellungen zu nutzen. Im Foyer beeindrucken ganz besonders die auf Sockeln präsentierten, mit ein- und aufgeschmolzenen Farben unterschiedlich behandelten „Krieger I, II und III“. In innerer Nähe dazu, jedoch auf anderer Technik basierend, stehen die „Masken blau, weiß und grün“.

Bis 6. Januar geht die Ausstellung noch

Seine Fusion-Technik entwickelte Zengeler, wie Ingeborg Putzier hinwies, in langen Versuchsreihen in von ihm selbst konstruierten Schmelzöfen, die es erlaubten, Platten aus Glas in bislang nicht erreichter Form und Größe herzustellen und anschließend bildhauerisch zu bearbeiten. „Fusion-Objekte“ bilden auch den Schwerpunkt der aktuellen Ausstellung im Rathausfoyer - Schalen, unregelmäßig geformte Scheiben, geometrische Glaskörper von großer Schönheit gerade in ihrer einfachen, klaren Formensprache.

Gezeigt wird auch die „Große Skulptur“ mit drei in in eine Edelstahlkonstruktion eingefügten, vertikal übereinander angeordneten, mächtigen Glasplatten – die sich nun allerdings gegen einen saalhohen Christbaum umgeben von weihnachtlichem Dekofirlefanz behaupten muss. Ein ungünstig gewählter Zeitpunkt für jede Ausstellung, umso mehr aber diese Retrospektive auf das Werk Harry Zengelers. Zu sehen sind Harry Zengelers Glasobjekte noch bis 6. Januar 2019.

