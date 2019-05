00:33 Uhr

Kunstaktion an der Lechmauer

Figur aus Steinguss von Andreas Joerißen

Kinder bedürfen besonderer Obhut, sind im juristischen Sinne Schutzbefohlene. „Die Gesellschaft aber verweigert den Befehl“, sagt der Bildhauer Andreas Joerißen. Kinder seien daher „ohne Lobby“. Mit seiner Kunstaktion „Das blaue Kind“ will er auf diesen Missstand aufmerksam machen. Seit 2013 tauchen seine etwa 60 Zentimeter großen, blau leuchtenden Figuren aus Steinguss auf. Zuletzt, verbunden mit der Ausstellung in der Säulenhalle, in Landsberg.

„Ausgesetzt“ auf der Lechmauer am Peter-Dörfler-Weg, die eine Hand schützend vors Gesicht gelegt, die andere zur Faust geballt, wartete Joerißens Kind in eisiger Kälte darauf, entdeckt und von einem der Passanten in Obhut genommen zu werden – auf dem Anhänger seines Armbands steht die Botschaft „Say No!“. „Es braucht Mut und Beschützerinstinkt, die Werke öffentlich zu sich zu nehmen“, sagt Andreas Joerißen und weist darauf hin, dass es dabei nicht darum gehe, sie in Besitz, sondern vielmehr sie in Schutz zu nehmen. Hundert solcher Figuren möchte Joerißen anfertigen, um dann mit allen Findern ein „Familienfest“ zu feiern. (ink)

