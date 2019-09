vor 20 Min.

Kunstpreis: Je seltener, desto bedeutender?

Änderungsvorschläge fallen im Kulturbeirat glatt durch

Bei den Modalitäten für den jährlich vom Landkreis Landsberg vergebenen Kunstpreis soll praktisch alles beim Alten bleiben. Zwei von Norbert Kreuzer (CSU) beantragte Änderungen fanden in der jüngsten Sitzung des Kulturbeirats des Kreistags keine Mehrheit.

Kreuzer wollte zum einen erreichen, dass die Auszeichnung nicht mehr jährlich, sondern mit zweijährigem Abstand verliehen wird. „Jedes Jahr ist für mich zu häufig, große Preise gibt es nicht jährlich“, sagte er zur Begründung, und verwies beispielhaft auf den Herkomerpreis der Stadt Landsberg.

Im Kulturbeirat wurde die Notwendigkeit eines größeren zeitlichen Abstands nicht gesehen. Stellvertretender Landrat Peter Ditsch (CSU), der die Sitzung leitete, meinte: „Wir haben bisher immer genug Vorschläge gehabt, um eine gute Auswahl treffen zu können.“ Bei der Abstimmung blieb Kreuzer schließlich mit seinem Vorschlag allein. Alle übrigen Kulturbeiratsmitglieder sahen keinen Anlass, den Turnus zu ändern.

Ebenfalls nicht ganz durchsetzen konnte sich Kreuzer mit der Forderung, dass für den Kunstpreis kein Mitglied des Kulturbeirats vorgeschlagen werden dürfe. Vize-Landrat Ditsch räumte zwar ein, „es ist sicher eine ungute Geschichte, wenn so jemand im Gremium sitzt“. Einen kategorischen Ausschluss befürwortete er jedoch nicht. Auch Günter Först (Freie Wähler) lehnte das Ansinnen Kreuzers ab: „Das ist eine persönliche Geschichte, die sich in diesem Antrag widerspiegelt“, meinte er. Kreuzer wies dies energisch zurück: „Das ist eine sehr unhöfliche Ansicht.“ Ob ein Kulturbeiratsmitglied letztlich für den Kunstpreis im Gespräch war und wenn ja, wer dies war, blieb in der Sitzung offen. Kreuzers Antrag, Kulturbeiratsmitglieder von der Preisvergabe auszuschließen, wurde schließlich in abgeschwächter Form beschlossen. Man verblieb so, dass der Preis „grundsätzlich nicht“ an ein Kulturbeiratsmitglied vergeben werden könne. Sprich: Eine Ausnahme könnte gemacht werden ...

Der mit 4000 Euro dotierte Kunstpreis wird seit 2016 verliehen. Bisher wurden damit Ernst Heckelmann, Bert Praxenthaler, Karl Witti und Mica Knorr-Borocco geehrt. (ger)

