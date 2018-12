vor 58 Min.

Kurioser Deal: Mann zahlt Unterhalt für Kinder mit Drogen

Mann versorgt seine drogenabhängige Ex-Frau mit Amphetaminen. Warum ihm das Amtsgericht in Landsberg trotz vieler Vorstrafen der Gang ins Gefängnis ersparte.

Nach drei Stunden Verhandlung interessierte den 38-jährigen Angeklagten nur eine einzige Frage brennend: „Bekomme ich noch mal eine Bewährung oder muss ich ins Gefängnis?“ Wäre es nach Staatsanwalt Dominik Semsch gegangen, wäre der Mann für zwei Jahre und sechs Monate in einer Haftzelle verschwunden. Er saß wegen unerlaubten Besitzes und Handels mit Rauschgift in nicht geringer Menge auf der Anklagebank. Das dreiköpfige Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Alexander Kessler entschied jedoch anders: Zwei Jahre Haft, die für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Er sei am Gefängnis „haarscharf“ vorbeigeschrammt, mahnte der Richter den Mann, der zehn Vorstrafen auf dem Kerbholz hat, darunter sind zwei einschlägige Vorstrafen.

Die Vernehmung brachte Außergewöhnliches zutage

Bei einer Durchsuchung waren in der Wohnung des Mannes am 9. März große Mengen an Drogen gefunden worden. Es war fast das Siebenfache der Menge, die vom Gesetzgeber noch als gering bezeichnet wird. Obendrein war der Stoff in einer recht guten Qualität, wie der Vertreter der Anklage feststellte. Im Wesentlichen handelte es sich um 3,5 Gramm Haschisch, 166,5 Gramm Marihuana, 13,7 Gramm Kokain-Gemisch und um 106 Gramm Amphetamine. Außerdem stießen die Beamten der Landsberger Polizei auf 4250 Euro Bargeld. Durch einen Hinweis von den Kollegen in Buchloe waren sie dem Angeklagten auf die Spur gekommen.

Bei seiner Vernehmung erfuhren sie Außergewöhnliches: Seit geraumer Zeit begleiche er den Unterhalt für seine zwei Kinder in Form von Amphetaminen an seine Ex-Frau, die dem Vernehmen nach drogenabhängig sein soll. Hierfür werde pro Monat ein Wert von 700 Euro und mehr zugrunde gelegt, berichtete der 38-Jährige. Die leben bei der Mutter. Warum machte der Mann den kuriosen Deal mit? „Die Frau setzt mich unter Druck und droht mir, dass ich die Kinder nicht mehr sehen darf“, sagte er im Gerichtssaal. Warum ist er überhaupt auf die schiefe Bahn geraten? Er habe zu wenig verdient, um mit der Familie über die Runden zu kommen. Da sei irgendwann der Punkt gekommen, an dem er finanziell etwas unternehmen musste, so der Beschuldigte: „Das war ein großer Fehler“, bedauerte der Mann.

Der Richter fragt: „Was sind das für Eltern?“

Moralisch sei es verwerflich, wenn sich Vater und Mutter über das Wohl der Kinder hinwegsetzten, tadelte Schöffenrichter Kessler das Vorgehen. Er fragte in die Runde: „Was sind das nur für Eltern, die den Unterhalt der Kinder mit Amphetaminen bestreiten?“

Der Angeklagte schilderte, dass er seit der Durchsuchung der Wohnung alles unternehme, um sich mit seiner jetzigen Gefährtin ein „neues Leben“ aufzubauen: Er lebe abstinent; er ziehe mit Sack und Pack weit weg; er mache den Führerschein für Lkw und Baukran – und er habe sehr gute Aussichten, einen neuen Arbeitsplatz mit einem guten Verdienst zu bekommen.

Das gefundene Geld wird eingezogen

„Das alles wollen wir nicht mit einer Haftstrafe zunichtemachen“, erklärte Kessler im Namen des Schöffengerichts. Er sprach beim Angeklagten, der sich vor Gericht gut präsentiert habe, von einer günstigen Sozialprognose und besonderen Umständen. Ihm wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Und er muss 5000 Euro an die Drogenhilfe Schwaben abführen. Die 4250 Euro, die bei dem Mann gefunden wurden, durfte er nicht behalten. Sie wurden genauso eingezogen wie die bei ihm sichergestellten Beweismittel. Das Urteil, mit dem auch Verteidiger Nico Werning einver- standen war, hat bereits Rechtskraft.

