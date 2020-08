15:32 Uhr

Kurioser Unfall: 18-Jährige fährt in Egling durch einen Garten

Spektakulärer Verkehrsunfall in Egling: Eine Fahranfängerin kommt mit ihrem Auto von der Straße ab und fährt durch einen Garten. Die Polizei geht von einer kuriosen Ursache aus.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montag gegen 23.10 Uhr in der Hauptstraße in Egling ereignet. Laut Polizei fuhr eine 18-Jährige dort mit ihrem Auto in nordöstliche Richtung. Kurz nach einer Kuppe macht die Straße eine Linkskurve. Vermutlich diskutierte die Fahranfängerin zu intensiv mit ihrem 20-jährigen Beifahrer, dass sie den Straßenverlauf falsch einschätzte, so die Polizei.

Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchquerte einen dort befindlichen Garten, entwurzelte einen Baum und prallte mit dem Heck gegen eine Hausmauer. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. (lt)

