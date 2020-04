vor 32 Min.

Kurzarbeit auch am Lenkrad

Wie geht es Speditionen in der Corona-Krise? Zwei Beispiele aus Landsberg

Auch für Lastwagenfahrer und Speditionen hat sich in der Corona-Krise einiges verändert. Das LT hat bei zwei Landsberger Speditionen nachgefragt, wie sie die Situation bewältigen.

Zu Beginn, als die Coronafälle in Italien stark anstiegen, hat die Landsberger Spedition Lechzug erst einmal die Fahrten dorthin zwei Wochen lang stark eingeschränkt. „Wir haben abgewartet, wie sich die Lage entwickelt“, erinnert sich Geschäftsführer Stefan Leinsle. Doch schnell habe sich gezeigt, dass sich bei vielen Automobilfirmen in Deutschland Engpässe ergeben würden, denn in Italien gebe es viele Zulieferer, deren Produkte mangels Transport nicht nach Deutschland gelangen können. Als sich das Coronavirus dann in ganz Europa ausbreitete, gab Lechzug die abwartende Strategie auf, so Leinsle.

Lechzug ist vor allem für die deutsche Automobilindustrie tätig und transportiert nach West- und Südeuropa. An Grenzen, die man früher einfach passieren konnte, herrschen nun verstärkte Grenzkontrollen und es gebe viele Regularien. Frankreich beispielsweise fordert beglaubigte Dokumente für die Ein- und Ausfuhr an. „Der Grund für den Transport müssen systemrelevante Güter sein“, sagt Leinsle. Da jedes Land eigene Regelungen aufgestellt hat, heißt es für den Geschäftsführer: Vor jeder Fahrt aktuelle Informationen einholen.

Trotz aller Bemühungen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, sei das Geschäft jedoch eingebrochen, seit in den Produktionshallen der deutschen Automobilindustrie die Bänder still stehen, sagt Stefan Leinsle. Für seine 50 Fahrer habe er teilweise Kurzarbeit angemeldet, sie hielten sich auf Abruf bereit. Der zweiwöchige Stillstand sei für sie schwer zu ertragen gewesen, so sehr liebten sie ihr Leben auf der Straße. „Sie haben sich bei mir gemeldet, dass sie lieber fahren wollen, auch in durch die starke Ausbreitung des Coronavirus gefährliche Länder wie Italien, anstatt zu Hause zu sitzen“, sagt Leinsle. So werden inzwischen wieder alle Verbindungen gefahren, jedoch unter den strengen Auflagen des Schutzes vor Ansteckung: Fahren die Mitarbeiter in die Werke der Kunden ein, müssen alle einen Mundschutz tragen.

„80 Prozent aller Lastwagen stehen, für unsere 45 Mitarbeiter gibt es nicht mehr viele Fahrten“, sagt Gudrun Fischer von Eurotrans aus Landsberg. Auch ihre Spedition leide unter dem Stillstand bei der Autoindustrie. Die derzeitigen Fahrten fänden vorwiegend in Deutschland statt, Italien werde nicht mehr angefahren. Einbußen müsse die Spedition bei der Lieferung mit Sprintern hinnehmen. Der Grund seien polnische und tschechische Fahrer, die Preisdumping betreiben. „Die ausländischen Fahrer schlafen in ihren Autos und fahren seit der Krise nicht mehr in ihre Heimatländer zurück“, sagt Fischer. Vor den Beschränkungen war dies nicht möglich – die Fahrer durften nur drei Mal Ware in Deutschland aufnehmen und mussten dann wieder über die Grenze fahren. Diese Regelung wurde zum Schutz der hiesigen Speditionen erlassen, greife derzeit aber nicht. Sprinter werden hauptsächlich für Sonderfahrten eingesetzt, sie bringen beispielsweise rasch Ersatzteile in Produktionen, wo aufgrund eines Ausfalls die Bänder stillstehen, sagt Gudrun Fischer.

Fischer hat mit ihren Fahrern Urlaub oder Kurzarbeit vereinbart. Die wenigen Fahrten, die bleiben, teile sie unter den Brummifahrern auf. Für sie heißt es: Atemschutzmaske auf und Hände desinfizieren vor jedem Kundenkontakt. Bei Eurotrans wartet man nun gespannt auf die Ankündigungen der Autoproduzenten: Wann werden die Produktion wieder anlaufen? Sicher ist jetzt schon, dass bei BMW bis zum 1. Mai die Bänder noch stillstehen werden. (küb)

