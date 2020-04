Kurzarbeit in der Stadtverwaltung macht Sinn

Die Stadt beantragt für ihre Verwaltung Kurzarbeit. Damit wird der Start für die neue Oberbürgermeisterin erschwert, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es ist eine gute Entscheidung der Stadträte, für die Verwaltung der Stadt Kurzarbeit anzumelden. Jetzt müssen Verwaltung, Personalrat und die künftigen Stadträte sowie die neue Oberbürgermeisterin zeigen, dass sie gemeinsam eine Lösung finden, die für die Mitarbeiter akzeptabel ist.

Es war in der Sitzung des Ferienausschusses schon herauszuhören, dass es in der Verwaltung keine grundsätzliche Abneigung gegenüber dem Instrument der Kurzarbeit gibt. Im Gegenteil: Einige Mitarbeiter wünschen sich sogar, in Kurzarbeit gehen zu dürfen.

Noch herrscht nicht überall Klarheit

Was den Mitarbeitern offenbar Sorge bereitet, ist, dass nun im Eilverfahren ganze Abteilungen dichtgemacht werden. Das wäre fatal. Einige Stadträte haben mit Recht angemahnt, ganz genau hinzusehen, wo und wie lange Kurzarbeit möglich ist und Sinn macht. Noch herrscht in Sachen Kurzarbeit in einigen Bereichen wenig Klarheit. Die Agentur für Arbeit und die Tarifparteien haben durchaus unterschiedliche Ansichten, was die Umsetzung anbelangt.

Vor diesem Hintergrund ist eine vorsichtige Herangehensweise geboten. Kein leichtes Unterfangen für die neue Oberbürgermeisterin, die ab Mai an der Spitze der Stadt steht. Ihr Start erfolgt unter erschwerten Umständen. Die Folgen der Corona-Krise, gerade auch die finanziellen, sind derzeit noch nicht absehbar, die Entscheidung, wer wann in Kurzarbeit geht, schwierig, und zu allem Überfluss muss sich Doris Baumgartl jetzt auch noch einen neuen Kämmerer suchen.

Erinnerungen an Neuners schweren Start

Das erinnert an den Start von Mathias Neuner als Oberbürgermeister im Jahr 2012. Der scheidende Rathauschef musste die Folgen der Derivataffäre gemeinsam mit einem neuen Kämmerer (Peter Jung) ausbaden. Ein rigider Sparkurs brachte die Stadt finanziell wieder auf Kurs. Jetzt droht ein ähnliches Szenario. Und gleichzeitig gilt es, eine Pandemie zu überstehen, die uns alle extrem fordert.

Mehr zum Thema: Letzte Sitzung: So emotional war der Abschied für OB Mathias Neuner

Themen folgen