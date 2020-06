11:55 Uhr

LKW reißt in Schondorf Dach von Tankstelle

Als der Inhaber der Tankstelle das bemerkt, flüchtet der LKW-Fahrer. Zeugen werden gesucht.

Am Freitag, gegen 16. 40 Uhr, missachtete ein Lkw-Fahrer offenbar die Höhenbeschränkung der Schondorfer BayWa-Tankstelle. Denn als er das Gelände der Tankstelle befuhr, blieb er mit seinem Lkw und dessen Sattelauflieger an der dortigen Überdachung hängen, so dass diese teilweise abgerissen wurde.

Fahrer zeigt sich nicht kooperativ

Als der Inhaber der Tankstelle durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam wurde, kam dieser hinzu und sprach den Fahrer an. Da dieser offenbar etwas unkooperativ war, entschied sich der Inhaber die Polizei hinzuzuziehen. Während er die Polizei verständigte, fuhr der Lkw mit bekannter polnischer Zulassung in unbekannte Richtung davon. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. (lt)