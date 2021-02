vor 49 Min.

LT-Faschingsfotoaktion: Das sind die Gewinner vom Dienstag

Impressionen vom Lumpigen Donnerstag in Landsberg 2020 und 2019: Anna Grohmann und ihre Freundin Cora, Monika und Bernhard Preiß (rechts). Das sind die Gewinner der LT-Faschingsfotoaktion vom Faschingsdienstag.

Auch wenn der Fasching ausfällt, sorgen die LT-Leser für Abwechslung mit ihren Fotos. Die letzten Krapfengewinner stehen fest.

Von Dominic Wimmer

Kehraus und Faschingsfinale in einem Fasching, der inmitten des Corona-Lockdowns keiner war. Und heute endet auch die Faschingsfotoaktion des Landsberger Tagblatts, bei der es seit dem Lumpigen Donnerstag Krapfenpakete der Landsberger Bäckerei Manhart zu gewinnen gab. Unsere Leser haben uns in den vergangenen Tagen derart viele Impressionen von vergangen närrischen Zeiten geschickt, dass unser E-Mail-Eingang nichts mehr zu lachen hatte. Und hier kommen unsere letzten Gewinner.

Die Aktion des Landsberger Tagblatts endet nun

Wenn jemandem der Fasching dieses Jahr so richtig fehlt, dann mir“, schreibt uns LT-Leserin Anna Grohmann. Sie hat uns gleich mehrere Faschingsfotos geschickt – unter anderem eines, das sie als Zirkusdirektorin zeigt. 2020 war sie mit ihrer besten Freundin Cora, die als Löwe verkleidet war, in der Landsberger Altstadt unterwegs. Ob der Löwe auch ohne Peitsche durch den brennenden Reifen gesprungen ist? Monika und Bernhard Preiß aus Erpfting haben uns vom Fasching 2019 einen Schnappschuss geschickt. „Wir waren als historisches Putzfrau-und-Skifahrer-Team unterwegs.“ Vielen Dank an alle Teilnehmer unserer diesjährigen LT-Faschingsfotoaktion.

