LT-Faschingsfotoaktion: Das sind die Gewinner vom Freitag

Das LT verschenkt zusammen mit der Landsberger Bäckerei Manhart in der Faschingszeit Krapfen. Schicken Sie uns Ihre Faschingsfotos.

Die Selfies unserer Leser mit schönen und lustigen Faschingsfotos werden immer mehr. Weit über 100 Fotos hat unsere Redaktion bisher erhalten. Und heute küren wir die nächsten Gewinner, die sich über ein Krapfenpaket der Landsberger Bäckerei Manhart freuen dürfen. Unsere Aktion läuft noch bis Faschingsdienstag. Schicken Sie uns also weiterhin Ihre schönsten, lustigsten, besten Faschingsselfies der vergangenen Jahre.

Die tägliche Auswahl der Gewinner fällt der LT-Redaktion wirklich schwer. Denn unsere Leser sind sehr einfallsreich, was ihre Verkleidungen angeht. Für den heutigen Freitag fiel unsere Wahl auf Jürgen Waldhör aus Denklingen. Sein Foto zeigt ihn als Bandmitglied der Rockband Kiss. Die Musiker, deren wohl bekanntester Hit „I was made for lovin you“ ist, traten lange Jahr aufwendig geschminkt auf. Jürgen Waldhör schreibt uns, dass er am Rußigen Freitag bei einer Faschingsparty im Denklinger Feuerwehrhaus mit Motto „Rock ’n’ Roll“ seinen „Auftritt“ hatte.

Leckere Krapfen-Pakete gibt es jeden Tag von der Bäckerei Manhart im LT zu gewinnen.. Bild: Thorsten Jordan

Die zweite Gewinnerin ist Ursula Schwenke aus Eching. „Sie schreiben, wir sollen das schönste Faschingsbild der vergangenen Jahre zusenden?“, hat sie in ihrer E-Mail an das LT geschrieben. Die „vergangenen Jahre“ liegen bei Ursula Schwenke etwas länger zurück. Ihr Schwarz-Weiß-Foto stammt aus dem Jahr 1962. Damals habe es zwar nur „a bissl“ Verkleidung und Schminke gegeben, aber ihre Schwester (als Schneeflöckchen) und sie (als gestiefelte Kater mit Hut) seien sehr stolz gewesen und hätten ihren Spaß gehabt. „Für mich eine sehr schöne Erinnerung an lustige Nachmittage“, schreibt Ursula Schwenke. Und für die LT-Redaktion ein guter Grund, sie zur heutigen Gewinnerin zu küren.

So läuft die Faschingsfotoaktion des Landsberger Tagblatts ab

Jetzt, in der Faschingszeit – liebe Leserinnen, liebe Leser, können auch Sie in den Genuss der kompletten Krapfenpalette der Bäckerei Manhart kommen. Das LT verschenkt noch bis Faschingsdienstag jeden Tag zwei Krapfenpakete (à sechs Stück). Das Einzige, was Sie tun müssen, um die Chance auf einen Tagessieg zu haben: Schicken Sie uns direkt per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de Ihr schönstes Faschingsbild der vergangenen Jahre. Das Gewinnerfoto eines jeden Tages erscheint in unserer Printausgabe sowie auf unserem Onlineportal und bei Facebook. Die Gewinner dürfen ihr Krapfenpaket in einer der 14 Manhart-Filialen abholen. (lt)

