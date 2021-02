vor 3 Min.

LT-Faschingsfotoaktion: Die ersten Gewinner stehen fest

Das Landsberger Tagblatt verschenkt zusammen mit der Bäckerei Manhart in der Faschingszeit Krapfen. Schicken Sie uns Ihre Faschigsfotos.

Wahnsinn! Damit haben wir nicht gerechnet. Seit Dienstag läuft unsere Faschingsfotoaktion und bisher haben wir fast 100 Selfies von unseren Lesern erhalten. Am heutigen Donnerstag küren wir die ersten Gewinner, die sich über ein Krapfenpaket der Landsberger Bäckerei Manhart freuen dürfen. Unsere Aktion läuft bis Faschingsdienstag. Schicken Sie uns also weiterhin Ihre schönsten, lustigsten, besten Faschingsselfies der vergangenen Jahre.

„Nach dem ich mich nicht auf ein Faschingsfoto einigen konnte, habe ich eine kleine Fotocollage zusammengestellt“, schreibt uns Katharina Bleicher zu ihrem Foto. Zu sehen ist sie unter anderem als Teufel, Wolf, Dorothy Gayle von „Zauberer von OZ“, Punker, Spider Woman, Vogelscheuche und Stewardess. Das hat die LT-Redaktion überzeugt. Die zweite Gewinnerin ist Victoria Conrad aus Landsberg. Das Kostüm ist von zu Hause, geschminkt wurde Victoria im Kindergarten, schreibt Horst Conrad.

Das LT verschenkt mit der Landsberger Bäckerei Manhart – Fabian, Sigrid und Michael Gerum (von links) – jeden Tag Krapfenpakete. Bild: Thorsten Jordan

So lä uft die Faschingsfotoaktion des Landsberger Tagblatts ab

Jetzt, in der eigentlichen Faschingszeit – liebe Leserinnen, liebe Leser, können Sie in den Genuss der kompletten Krapfenpalette kommen. Das LT verschenkt am Lumpigen Donnerstag, am Rußigen Freitag, am Faschingssamstag, am Rosenmontag und am Faschingsdienstag jeden Tag zwei Krapfenpakete (à sechs Stück). Das Einzige, was Sie tun müssen, um die Chance auf einen Tagessieg zu haben: Schicken Sie uns direkt ab heute per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de Ihr schönstes Faschingsbild der vergangenen Jahre – egal, ob vom Lumpigen in Landsberg, vom Faschingsumzug in Untermühlhausen, vom Handballerball oder von einem anderen Event. Das Gewinnerfoto eines jeden Tages erscheint in unserer Printausgabe sowie auf unserem Online-Portal und bei Facebook. Die Gewinner dürfen ihr Krapfenpaket in einer der 14 Manhart-Filialen abholen. (lt)

