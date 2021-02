vor 36 Min.

LT-Faschingskrapfenaktion: Das sind die Gewinner vom Montag

Antonia und Hannah Riedelbauch aus Igling (links) haben sichtlich genau so viel Spaß am Verkleiden wie Christa Dellantonio mit ihrem Bruder Helmut im Jahr 1955.

Das LT verschenkt zusammen mit der Landsberger Bäckerei Manhart in der Faschingszeit Krapfen. Schicken Sie uns heute noch Ihre Faschingsfotos.

Landkreis Bis Faschingsdienst läuft sie noch, unsere Faschingsfotoaktion. Bislang haben uns weit über 100 witzige Selfies von Lesern erreicht. Heute küren wir die nächsten Gewinner, die sich über ein Krapfenpakte der Landsberger Bäckerei Manhart freuen dürfen. Heute ist die letzte Gelegenheit mit einem lustigen Faschingsselfie in den Lostopf zu kommen. Also, ran die Fotos und schnell noch per E-Mail an uns schicken.

Familie Riedelbauch feiert "Fasching Daheim"

„Wir haben aktuelle Fotos von unserer Familienfaschingsparty. Die Kinder wollten den Fasching nicht ausfallen lassen. So haben wir uns geschminkt, verkleidet, Eierlaufen und Luftballontanz gespielt. Auch Brezlschnappen und Topfschlagen durfte nicht fehlen. Fasching DAHEIM! Antonia und Hannah haben das ganze Haus dekoriert und los ging es“, hat uns Silke Riedelbauch aus Igling geschrieben.

Spaß am Verkleiden hat auch Christa Dellantonio

Spaß am Verkleiden hat auch Christa Dellantonio aus Landsberg. Ich habe vor Kurzem meinen 70. Geburtstag gefeiert. Das Bild zeigt mich und meinen Bruder Helmut im Jahr 1955“, schreibt sie zu ihrem Foto, das ebenfalls im LT-Lostopf gelandet ist.

Fabian, Sigrid und Michael Gerum (von links) von der Bäckerei Manhart verschenken zusammen mit dem Landsberger Tagblatt Krapfen. Bild: Thorsten Jordan

Das LT verschenkt noch bis Faschingsdienstag jeden Tag zwei Krapfenpakete (à sechs Stück). Das Einzige, was Sie tun müssen, um die Chance auf einen Tagessieg zu haben: Schicken Sie uns direkt per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de Ihr schönstes Faschingsbild der vergangenen Jahre. Das Gewinnerfoto eines jeden Tages erscheint in unserer Printausgabe sowie auf unserem Onlineportal und bei Facebook. Die Gewinner dürfen ihr Krapfenpaket in einer der 14 Manhart-Filialen abholen. (lt)

