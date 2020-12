05:52 Uhr

LT-Fitness-Serie: Michele Bonomo zeigt Übungen für einen starken Rücken

Michele Bonomo gibt Tipps für einen starken Rücken – hier zeigt er die Übung Cobra to rock back.

Plus Bei der LT-Serie „Fit bleiben in Corona-Zeiten“ geht es diesmal um einen gesunden Rücken. Der Dießener Fitnesstrainer Michele Bonomo zeigt, was man tun kann.

Von Julia Greif

Fitnessstudios sind derzeit wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen. Mit dem Landsberger Tagblatt heißt es in einer neuen Serie deshalb: „Fit bleiben in Corona-Zeiten.“ Diesmal erklärt der Dießener Personal- und Fitnesstrainer Michele Bonomo, wie man die vordere und hintere Rumpfmuskulatur und damit die Beweglichkeit des Rückens stärkt.

Der 30-Jährige arbeitet als Studioleiter im Ammerfit in Dießen, daneben eröffnete er mit Sergio und Simone Cardinale vor drei Jahren die FT Box in Dießen. Das noch junge Studio treffe der zweite Lockdown härter: Mit Corona sprangen viele Interessenten wieder ab, so Michele Bonomo.

Mit Videos will Bonomo dem Lockdown trotzen

Dem Lockdown zum Trotz möchten Ammerfit und FT Box mit Videos die Menschen zu mehr Bewegung animieren. Bei diesem funktionellen Training sollen verschiedene Muskelgruppen zusammenspielen. Eine Grundvoraussetzung dafür ist Beweglichkeit. Die kann man mit folgenden Übungen verbessern, die Bonomo vorstellt. Dafür braucht man eine Matte.

Cobra to rock back In der Kobra beginnen: Knie auflegen, sich auf die Hände stützen. In den Vierfüßlerstand zurückgehen. Ausatmen und Gesäß nach hinten schieben, Rücken ist gestreckt. Halten, ausatmen. Einatmen und wieder in den Vierfüßlerstand . Ausatmen und in die Kobra zurück. Sechs bis acht Wiederholungen.

Vierfüßlerlift In Vierfüßlerstand gehen, Knie am Boden lassen. Füße aufstellen. Einatmen. Beim Ausatmen das Gesäß nach hinten oben strecken, dabei Knie mitstrecken. Einatmen, zurück in Vierfüßlerstand . Ausatmen, stretchen, einige Sekunden halten. Noch sportlicher: Knie im Vierfüßlerstand fünf Zentimenter über dem Boden lassen. Sechs bis acht Wiederholungen.

Im Liegestütz geht es los

Tall plank rotations In den Liegestütz, Hände unter den Schultern. Sich lang und gerade wie ein Brett machen. Po und Beine anspannen. Mit der Hüfte nach links rotieren und Boden antippen. Zurück in den Liegestütz, Übung rechts wiederholen, sechs bis acht Mal gesamt.

In den Liegestütz, Hände unter den Schultern. Sich lang und gerade wie ein Brett machen. Po und Beine anspannen. Mit der Hüfte nach links rotieren und Boden antippen. Zurück in den Liegestütz, Übung rechts wiederholen, sechs bis acht Mal gesamt. Kniestand Hinknien, Oberkörper ist gestreckt, Füße sind nicht aufgestellt. Die Hüfte maximal nach vorn schieben, den Po anspannen, sich leicht nach hinten lehnen. Dabei kann man die Hüfte mit den Händen nach vorn schieben. Tief einatmen, sich langsam nach hinten beugen. Die Hüfte bleibt dabei vorn. Drei bis fünf Atemzüge in dieser Position bleiben. Zum Abschluss nach vorn in den Vierfüßlerstand . Auflockern. Drei Wiederholungen.

Michele Bonomo gibt Trainingstipps für einen starken Rücken - hier zeigt er den Kniestand. Bild: Thorsten Jordan

Vorbeuge Einatmen. Hinstellen und Arme nach oben strecken, wie ein X. Hüfte nach vorn schieben, in eine leichte Rücklage gehen. Ausatmen, Gesäß mit gestreckten Knien nach hinten schieben. Oberkörper und Arme weit nach vorn lehnen, bis man fast kippt. Drei bis fünf Atemzüge halten. Hände Richtung Boden führen, Rücken rund machen, sich leicht nach oben aufrollen. Hände wieder hoch, in Rücklage gehen. Drei mal wiederholen.

Alle Übungen kann man drei bis vier mal wiederholen. Wichtig ist, sie bewusst durchzuführen, und das Atmen nicht zu vergessen.

Fit bleiben in Corona-Zeiten: Die große LT-Fitnessserie. Heute mit Michele Bonomo. Video: Thorsten Jordan

