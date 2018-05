vor 19 Min.

LT-Prüfungswoche: Die Gewinner stehen fest

Wer hat den Kennerblick auf den Landkreis? Alle unsere 16 Prüfungsaufgaben in Sachen Heimatkunde zu lösen, war durchaus eine Herausforderung.

Das Bilderrätsel über den Landkreis Landsberg konnten nur zwei Leser lösen. Hier kommt des Rätsels Lösung.

Von Thomas Wunder

Uff, das war schwer. Unsere LT-Prüfungswoche haben wir mit einem Bilderrätsel abgeschlossen, bei dem unser Landkreis im Mittelpunkt stand. 16 Fragen waren zu beantworten, und die hatten es offenbar in sich. Denn von allen Einsendern haben lediglich zwei alle Fragen richtig beantworten können. Zu gewinnen gab es einen gratis Segelflug beim Segelflugverein Geratshof sowie Gutscheine fürs Olympia Filmtheater in Landsberg und die Kletterei in Kaufering.

Wie gut kennen Sie sich zwischen Ammersee und Lech aus, haben wir auf unserer Sonderseite vom 5. Mai gefragt. Hier die richtigen Antworten zu den Bildern:

1. In welchem Ort lebte der Goggolori? Antwort: Der Legende nach in Unterfinning. 1C

2. Wo steht diese Figur? Antwort: Vor der Kirche St. Wolfgang in Thaining. 2B

3. Wo ist dieses Fahrzeug unterwegs? Antwort: Auf dem Eis der Landsberger Eissporthalle. 3A

4. Wo steht dieser Brunnen? Antwort: Am Hauptplatz in der Landsberger Innenstadt. 4D

5. Wo frisst diese Kuh aus Holz? Antwort: Im Rochlhaus in der Gemeinde Thaining. 5C

6. Welcher Vogel ist bei Fischern unbeliebt? Antwort: Der Kormoran. 6B

7. Wen stellt diese Büste in Landsberg dar? Antwort: Sir Hubert von Herkomer. 7A

8. Wo ist diese Kirchturmspitze zu sehen? Antwort: Es ist die Spitze des Turms der Assisi-Kapelle bei Prittriching. 8B

9. Wo schläft diese Dame? Antwort: In den Seeanlagen in Schondorf am Ammersee. 9D

10. Wer spielt mit so einem Ball? Antwort: Die Bundesliga-Floorballer aus Kaufering. 10D

11. Wem gehört der Ammersee? Antwort: Dem Freistaat Bayern. 11C

12. Wo steht diese Figur? Antwort: Claudius Paternus steht an den Ortseingängen von Epfach. 12A

13. Zu welchem Gebäude gehört die Decke? Antwort: Zur Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln in Landsberg. 13D

14. Welche Fassade zeigt einen König? Antwort: Ludwig der Bayer ist am Rathaus in Dießen verewigt. 14C

15. Wo ist der Balkon Oberbayerns? Antwort: Am Wurzberg oberhalb von Reichling. 15B

16. Welches Bauwerk ist hier zu sehen? Antwort: Der Anbau an das Historische Rathaus in Landsberg. 16A

Und das sind die Gewinner: Klaus Leibrecht aus Pflaumdorf und Otto Fischer aus Unterdießen haben alle Fragen richtig beantworten. Das Los musste entscheiden und beschert Klaus Leibrecht einen Segelflug und Otto Fischer einen Gutschein für die Kletterei in Kaufering. Der dritte Preis, fünf Kinokarten im Olympia Filmtheater in Landsberg, wurde unter den restlichen Teilnehmern ausgelost. Über einen Kinoabend darf sich Martha Zeit aus Hurlach freuen. Die Gewinner werden informiert.

