vor 59 Min.

Lachende und weinende Smileys

Ein mobiles Speed-Display hängt in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg. Jetzt werden weitere, stationäre Geräte beschafft.

Die Stadt Landsberg investiert einen fünfstelligen Betrag in sogenannte Speed-Displays. Eine Fraktion möchte die Anzeigetafeln im ganzen Stadtgebiet sehen.

Von Dominic Wimmer

Eine lebhafte Debatte um ein Thema, das man mit lachendem und weinendem Auge sehen kann. Die UBV-Stadtratsfraktion hat beantragt, dass sogenannte Speed-Displays für die Stadtteile angeschafft werden. Diese Displays zeigen Verkehrsteilnehmern nicht nur die aktuelle Geschwindigkeit, sondern geben entsprechend auch gleich eine optische Rückmeldung – lachendes Gesicht für ein Tempo im Rahmen, weinendes Gesicht bei überhöhter Geschwindigkeit.

Die Stadtteile werden versorgt

Von einem sinnvollen, nicht kostspieligen und leicht umsetzbaren Wunsch spricht die UBV-Fraktion um Christoph Jell in ihrem Antrag. Im Rahmen der Dorfentwicklung seien in den vier Ortsteilen Ellighofen, Erpfting, Pitzling und Reisch der Wunsch nach je zwei Speed-Displays für die Hauptverkehrsstraßen geäußert worden. Die 10.000 Euro, die im Haushalt verankert seien, solle man für vier stationäre Displays verwenden. Sollte man denselben Betrag bei anderen Projekten im laufenden Etat einsparen können, sollen vier weitere dieser Anzeigen gekauft werden.

Und auch in den nächsten Jahren – so der Wunsch der UBV – sollen Mittel für je zwei mobile und stationäre Displays im Haushalt eingeplant werden. So könne man dem Wunsch der Bürger nach diesen Anzeigetafeln an neuralgischen Punkten wie auch an Kindergärten entsprechen.

Vier plus Vier

Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) behandelte das Thema auf leicht ironische Art und Weise. Ein Speed-Display würde mit Installation rund 3000 Euro kosten. Würde man die 24 Ein- und Ausfallstraßen in Landsberg mit solchen Messgeräten ausstatten, die Ortsteile, neuralgische Punkte wie Kindergärten und Altenheime sowie alle Bürgerwünsche bei diesem Thema berücksichtigen, komme man auf rund 200 solcher Displays. Mache unterm Strich Anschaffungskosten von rund 600.000 Euro. „Dabei hat im Endeffekt jeder in seinem Fahrzeug ein eigenes Speed-Display“, so der Oberbürgermeister.

Nach lebhafter Diskussion entschied man sich, die vier für heuer vorgesehenen Geräte zu bestellen. Der UBV-Wunsch, dass vier zusätzliche Displays beschafft werden, schaffte es mit 17:6 Stimmen durch die Abstimmung.

