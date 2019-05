10:36 Uhr

Lachener Straße in Dießen wird saniert

Am 5. Juni beginnen Bauarbeiten in der Lachener Straße in Dießen. Im Juli kommt es in der Nacht auch teilweise zu einer Vollsperrung der Straße.

Die Fahrbahn in der Lachener Straße in Dießen wird von der Bahnhofstraße bis zum Ammerseegymnasium saniert. Zuständig für diese 300.000 Euro teure Maßnahme ist das staatliche Bauamt, da es sich um eine Staatsstraße handelt

Bauarbeiten dauern sechs Wochen

In ihrer Pressemitteilung informiert das Bauamt auch darüber, dass die Bauarbeiten am Mittwoch, 5. Juni, beginnen sollen und etwa sechs Wochen dauern sollen. Die Maßnahme sei notwendig, da die Fahrbahn starke Schaden aufweist. Der alte Fahrbahnbelag wird abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut. Zudem werden laut Auskunft des Bauamtes die Entwässerungsrinnen in den einmündenden Ortsstraßen, etliche Strasseneinläufe und die Schachtabdeckungen des Kanals erneuert sowie etwa 160 Meter des Gehwegs entlang der Lachener Straße.

Es gilt auch ein Halteverbot

Für die Arbeiten in den Einmündungen müssen die betroffenen Straßen gesperrt werden. Ein Teil der Arbeiten kann so aufgeführt werden, dass eine Ampelanlage den Verkehr regelt. Bei Arbeiten zwischen Neudießener Straße und Prielstraße werden größtenteils unter halbseitiger Sperrung und Umleitung des Nord-Süd-Verkehrs über die Prielstraße, die Von-Eichendorff-Straße und die Neudießener Straße ausgeführt. In diesen Straßen gilt deshalb wahrend der Baumaßnahme ein Halteverbot.

Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in der Lachener Straße können aufgrund der Fahrbahnbreite nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Diese Arbeiten, die voraussichtlich Anfang Juli stattfinden, werden deshalb nachts ausgeführt und der Verkehr über Entraching und Utting umgeleitet.

Der genaue Zeitpunkt für die Vollsperrung ist noch nicht bekannt, da die Arbeiten witterungsabhängig sind. Hierzu wird rechtzeitig vorher eine gesonderte Pressemitteilung herausgegeben.

